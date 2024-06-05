كيفية إيقاف تشغيل مكالمات SOS على iPhone التي تم تنشيطها بطريق الخطأ

الرياض - أميرة القحطاني - تعد ميزة الطوارئ SOS المدمجة في أجهزة iPhone بمثابة توفير كبير للوقت للوصول إلى خدمات الطوارئ وجهات الاتصال في المواقف العاجلة، يمكن لأجهزة iPhone 15 وiPhone 14 أيضًا إرسال تنبيهات SOS عبر القمر الصناعي، ولكن إذا تم تشغيل هذه الميزة عن طريق الخطأ، على سبيل المثال عبر Crash Detection أو الأطفال أو جيبك، يمكن أن تكون مصدر إزعاج على iPhone ، لذلك بالإمكان تعطيلها بالكامل، وفي السطور القادمة تفصيل وشرح لكيفية إيقاف تشغيل SOS على iPhone.

طريقة إيقاف تشغيل SOS على iPhone

لتعطيل اختصارات طوارئ SOS من Apple، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات .

ثم اختر طوارئ SOS .

قم بإيقاف تشغيل الاتصال مع الاستمرار والتحرير، والاتصال بخمسة ضغطات على الأزرار.

إذا كان لديك iPhone 14 أو iPhone 15 يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث، اتصل بعد التعطل الشديد، ويمكنك ترك واحد أو أكثر من هذه الخيارات قيد التشغيل إذا حددت أن خيارًا معينًا يسبب لك مشكلة.

ما هي ميزة Emergeny SOS وكيف تعمل؟

تعتبر ميزة Emergency SOS ميزة متوفرة على أجهزة iPhone مصممة لمساعدة المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ بسرعة وسرية وإخطار جهات اتصال الطوارئ الخاصة بهم في حالة حدوث أزمة، إنها ميزة يمكن أن تكون منقذًة للحياة في المواقف التي تحتاج إلى مساعدة فورية.

وتعتبر ميزة الطوارئ SOS المعتمدة على الأقمار الصناعية إحدى الميزات الأكثر شهرة في iPhone 14، فقد أنقذت مؤخرًا حياة شخصين، وتعد ميزة مهمة للسلامة الشخصية، حيث تتيح للمستخدمين الحصول على المساعدة بسرعة وتنبيه أحبائهم دون الحاجة إلى التنقل عبر خطوات متعددة على أجهزتهم.

طرق تنشيط ميزة الطوارئ SOS

آيفون 8 أو الأحدث

اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي مع أحد أزرار الصوت حتى يظهر شريط تمرير الطوارئ SOS، اسحب شريط التمرير للاتصال بخدمات الطوارئ.

وبدلاً من ذلك، إذا واصلت الضغط باستمرار على الأزرار، فسيبدأ العد التنازلي ويصدر صوت تنبيه، إذا ضغطت باستمرار على الأزرار حتى انتهاء العد التنازلي، فسيقوم جهاز iPhone الخاص بك تلقائيًا بالاتصال بخدمات الطوارئ.

آيفون 7 أو أقدم

اضغط بسرعة على الزر الجانبي (أو العلوي) خمس مرات، سيظهر شريط تمرير SOS للطوارئ، اسحب شريط التمرير للاتصال بخدمات الطوارئ.

إجراء المكالمة

بمجرد بدء مكالمة الطوارئ SOS، يتصل iPhone تلقائيًا برقم الطوارئ المحلي (مثل 911 في الولايات المتحدة).

إخطار جهات اتصال الطوارئ

بعد انتهاء المكالمة، يرسل iPhone الخاص بك رسالة نصية إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك (ما لم تختر إلغاء هذا الخيار)، تتضمن هذه الرسالة موقعك الحالي، وبعد فترة من الوقت بعد دخولك في وضع SOS، سيرسل iPhone الخاص بك تحديثات إلى جهات الاتصال الخاصة بك عندما يتغير موقعك.

الهوية الطبية

إذا قمت بإعداد هويتك الطبية، فيمكن لمستجيبي الطوارئ الوصول إلى المعلومات الطبية المهمة من شاشة القفل دون الحاجة إلى رمز المرور الخاص بك، يمكن إعداد ذلك في تطبيق Health ضمن المعرف الطبي.