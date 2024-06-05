ثلاثة طرز أخرى من سامسونج لن تتلقى التحديثات بعد الآن.. هل هاتفك واحد منها

الرياض - أميرة القحطاني - مع بدء سامسونج في طرح التحديث الأمني ​​لشهر يونيو 2024، لن تتلقى ثلاث هواتف Galaxy هذه التحديثات بعد الآن، حيث واستمرارًا لتحديثاتها الأمنية الشهرية المنتظمة، بدأت سامسونج في طرح حزمة الأمان لشهر يونيو 2024، وأعلنت سامسونج، التي شاركت تفاصيل التحديث أولاً، أيضًا عن ثلاثة نماذج لن تتلقى التحديثات بعد هذا الطراز، من المرجح أن الأخبار التي تفيد بأن هذه الطرازات الشهيرة ذات المستوى المبدئي ومتوسط ​​المدى لن تتلقى تحديثات بعد الآن ستخيب آمال المستخدمين.

هواتف Samsung Galaxy الثلاثة التي لن تتلقى التحديثات بعد الآن

لن تتلقَ طرز Samsung Galaxy A51 5G وA41 وM01 التحديثات بعد الآن، حيث قامت Samsung، التي لم تكمل بعد طرح حزمة الأمان لشهر مايو 2024 للهواتف والأجهزة اللوحية ذات المستوى المبدئي ومتوسط ​​النطاق، بمشاركة تفاصيل تحديث يونيو 2024 بالفعل.

يعمل تحديث يونيو 2024 لأجهزة Galaxy على إصلاح 52 ثغرة أمنية ذات أولوية عالية ونقطة ضعف أمنية حرجة.

ووفقًا لقواعد سامسونج المعلنة، فإن ثلاثة من الأجهزة التي كانت تتلقى التحديثات ستودع الآن التحديثات الجديدة، فلن تتلقى طرازات Samsung Galaxy A51 5G وGalaxy A41 وGalaxy M01، التي تم إصدارها بين مارس ويونيو 2020، تحديثات بعد الآن.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تلقى هاتف Galaxy A51 5G ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام تشغيل Android، بينما تلقى هاتفي Galaxy A41 وM01 تحديثين رئيسيين لنظام Android، ولسوء الحظ، فإن هذه الأجهزة التي تلقت جميع التحديثات الأمنية تقريبًا حتى الآن، لن تتلقى التحديثات بعد الآن، ومع ذلك، من المعروف أن سامسونج تصدر تحديثات للأجهزة القديمة عند اكتشاف ثغرات أمنية كبيرة، لذلك، لا يزال من الممكن إصدار التحديثات فجأة.