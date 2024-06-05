آلية تحديث حساب المواطن وطريقة الاعتراض على الدفعات الناقصة

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد الدخول على رابط تحديث حساب الموطن من أهم النشاطات التي تحدث من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تدشين منصة حساب المواطن الإلكترونية الجديدة وتحديد موعد نزول الدفعة الجديدة القادمة الخاصة بالدعم لشهر يونيو، ولضمان عدم إنقطاع الدعم والتأكد من إستمرار أهليتك فإن تحديث أي بيانات يطرأ عليها تغيير في غضون مدة 15 يوميا هو أمر أساسي، أما الان سنرفق لكم شرح دخول حساب المواطن برقم الهوية السعودية لتوفير الوقت والجهد وإمكانية تحديث جميع البيانات بضغط زر.

يستمر البرنامج لحساب المواطن في نزول دفعات الدعم الإضافي للعام الهجري 1445، ولكن لمن سجل مسبقاً يمكنهم الوصول الى رابط التحديث المخصص لإضافة أي تعديلات على البيانات وذلك من أجل إحتساب الشخص ضمن برنامج حساب المواطن وإستحقاقات الدفعات المالية حتى نهاية عام 2024.

في سياق ذلك، أوضحت وزارة الموارد البشرية التي تشرف على الصندوق لحساب المواطن إنه بإتباع بعض الاجراءات والخطوات الالكترونية يمكن للاشخاص تحديث بياناتهم على أن يكون كالتالي:”

تحديث بيانات وزارة الموارد البشرية 1445 عن طريق رقم هوية

يمكن لبعض الخطوات ان تُنهي تحديث ملف حساب المواطن مباشّرة، من خلال التّالي:”

فتح موقع حساب المواطن أو عبر التطبيق الذّكي.

تسجيل الدخول عبر رابط رقم الهوية السعودية

البحث عن تبويب بيانات المستفيد أو تفاصيل الطلب

البحث عن تبويب بيانات المستفيد أو تفاصيل الطلب تعبئة نموذج تحديث البيانات الرسّمية

رفع المستندات اللازمة من خلال صفحة إدارة المرفقات

تأكيد الطلب والنقر على تقديم طلب

وبذلك يمكن الانتظار للحصول على الدفعة لشهر يونيو التي تُحول مباشرة إلى الحساب البنّكي.

موعد نزول حساب المواطن

يتم العمل على تيسير نزول المساعدات لحساب المواطن من كل شهر على ان تتوافر في بداية اليوم العاشر منه، حيث يحرص صندوق حساب المواطن على تحويل الدفعات بإنتظام للاسر والافراد من ذوي الدخل المحدود ليتكمنوا من إستلام المستحقات الشهرية لشهر يونيو الموافق 4 ذو الحجة 1445 هجريّ من خلال الحسابات البنكية المسجلة في ملف البيانات الخاص بهم.

هل يمكنني تقديم إعتراض على دفعة حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية خاصية جديدة لإمكانية تقديم طلب إعتراض على دفعة حالية -سابقة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية الجديدة من خلال تسجيل الدخول برقم هوية المستفيد بما يوفر الوقت والجهد على أن تتم العملية على النحو المُبين:”

بدايةً، يمكن الانتقال الى بوابة حساب المواطن الإلكترونية من هنا

تسجيل الدخول عبر رابط رقم الهوية الوطنية

البحث عن صفحة الدفعات المالية من القائمة الرئيسية والنقر علّيها

إستعرض الدفعات السابقة وانقر على الأيقونة لتقديم إعتراض

يتطلب أيضا التأشر على نوع الدفع( ناقصة أو صفر) من خلال تحديدها

تأكيد الطلب بالنقر على إرسال

ملاحظة يمكن لمستفدي برنامج حساب المواطن تقديم الاعتراض بعد مرور خمسة أيام من نزول الإيداع لأي دفعة في الحساب البنكي المُسجل.

تحديث الحساب البنكي برقم الهوية

يساعد الحفاظ على معلومات دقيقة عن الحساب البنكي في التحقق من هوية المستفيد، لذلك فإن الفشل في تأخير تحديث الحساب البنكي(IBAN) يؤدي إلى تأخير او حتى عدم إستلام المستحقات الشهرية، ويمكن لمستفيدي برنامج حساب المواطن إتمام بعض الخطوات الالكترونية المباشرة على أن تتم وفق التالي:”