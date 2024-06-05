تسجيل دخول جديد على بوابة حساب المواطن برقم هوية المواطن “هنا” الشرح

الرياض - أميرة القحطاني - يزداد تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن بشكل مكثف إذ أن الملايين يرغبون في إنشاء حساب جديد عبر تلك البوابة أو البدء في تحديث البيانات الخاصة بهم وذلك لأن تلك العملية ضرورية للتأكد من إستمرار أهليتهم من خلال عدم تعارض البيانات المسجلة في حساب المواطن مع قاعدة البيانات الرسمية.، لذلك نرفق لكم شرح تسجيل الدخول إلى، حساب المواطن، برقم الهوية او عبر رابط نفاذ الجديد.

بوابة نفاذ تسجيل دخول

في سياق ذلك، أوضحت، بوابة حساب المواطن، ان هناك بعض الخطوات الالكترونية للربط مع بوابة نفاذ على ان تكون كالتّالي:

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن الرسمية.

الانتقال الى صفحة تسجيل الدخول

أختر تسجيل الدخول عن طريق نفاذ

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك

انقر على “دخول”

مصادقة رمز التحقق الظاهر أمامك مع تطبيق نفاذ(طلباتي)

الان يمكنك الوصول الى جميع الخدمات المقدمة عبر البوابة لضمان الاستفادة القصوى من حساب المواطن ببضع نقراتّ.

تسجيل دخول جديد

يمكن الوصول الى البوابة لحساب المواطن وإتمام عملية تسجيل دخول جديد علّيها بكل سهولة وبساطة، ولكن تتطلب العملية إستخدام رقم الهوية عبر موقع البوابة الجديدة https://eservices.ca.gov.sa/#/register بالدخول عليّها على ان يكون بداية التسجيل على الشكل المُوضح

1- النقر على تسجيل وتعبئة نموذج التسجيل أمامك.

2-التعهد بالموافقة على سياسات التسجيل وصحة البيانات المُدخلة

3- النقر على تسجيل لتأكيد التسجيل