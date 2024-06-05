الآن نتيجة الاعدادية بالشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الرياض - أميرة القحطاني - أعتمد محافظ الشرقية الاستاذ الدكتور ممدوح غراب نتيجة الاعدادية في المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بنسبة نجاح بلغت 87.1%، وذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية الاستاذ على عبد الرؤوف، والذي أعلن بعد انتهاء الاستاذ الدكتور ممدوح غراب من إعتماد النتيجة، بأن عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام بلغ 140620 طالب وطالبه، من جملة عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام والبالغ 141532 طالب وطالبه.

كيف تحصل على نتيجة اعدادية الشرقية 2024 ؟

يمكن لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية، معرفة النتيجة والاستعلام عنها من خلال القيام بالخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع نتيجة اعدادية الشرقية 2024.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس ثم النقر على زر البحث.

ينتظر الطالب حتى ظهور النتيجة.

كذلك فإنه تسهيلاً على أبنائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية، في التعرف على النتيجة، فضلاً يمكنكم ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نقوم بدورنا وعلى الفور بعرض النتيجة.

ويسر أن نقدم أجمل التهاني وأرق الأمنيات لجميع أبنائنا طلبة وطالبات الاعدادية في محافظة الشرقية، بمناسبة النجاح والحصول على أعلي الدرجات، ولا تنسوا ترك تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس لكي نساعدكم في الوصول إلى النتيجة بأسرع وقت ممكن.