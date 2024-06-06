يظهر Vivo V40 في عروض ذات مظهر رسمي مع كاميرات تحمل علامة Zeiss

الرياض - أميرة القحطاني - عائلة Vivo V على وشك طرح بعض المنتجات الجدد على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الطرازين Vivo V40 وV40 Pro قريبًا، وقد ظهر الأول الآن في عروض ذات مظهر رسمي، مصحوبة بالمواصفات الرئيسية، وبالمقارنة مع تصميم V30 ، ستلاحظ أن V40 لا يشبه سابقه، حيث تحتوي اللوحة الخلفية الآن على وحدة كاميرا كبيرة بيضاوية الشكل مع مبيت دائري أصغر لأجهزة استشعار الكاميرا المزدوجة، والتي تحمل علامة Zeiss بشكل بارز.

ويوجد أسفل إعداد الكاميرا الرئيسية فتحة بيضاوية أخرى تحتوي على ضوء Aura المميز من Vivo ومستشعر إضافي لا يزال غرضه غير واضح، كما تُظهر العروض الهاتف بلونين: الأرجواني والرمادي / الفضي، مع احتفاظ الجزء الأمامي من الهاتف بشاشة ذات حافة منحنية، وحواف صغيرة، وفتحة ثقب مركزية كالتي تظهر في هاتف V30.

المواصفات الرئيسية المشاعة لهاتف Vivo V40

أما بالنسبة للمواصفات، فيُشاع أن هاتف Vivo V40: