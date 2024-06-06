يظهر Vivo V40 في عروض ذات مظهر رسمي مع كاميرات تحمل علامة Zeiss

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الرياض - أميرة القحطاني - عائلة Vivo V على وشك طرح بعض المنتجات الجدد على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الطرازين Vivo V40 وV40 Pro قريبًا، وقد ظهر الأول الآن في عروض ذات مظهر رسمي، مصحوبة بالمواصفات الرئيسية، وبالمقارنة مع تصميم V30 ، ستلاحظ أن V40 لا يشبه سابقه، حيث تحتوي اللوحة الخلفية الآن على وحدة كاميرا كبيرة بيضاوية الشكل مع مبيت دائري أصغر لأجهزة استشعار الكاميرا المزدوجة، والتي تحمل علامة Zeiss بشكل بارز.
ويوجد أسفل إعداد الكاميرا الرئيسية فتحة بيضاوية أخرى تحتوي على ضوء Aura المميز من Vivo ومستشعر إضافي لا يزال غرضه غير واضح، كما تُظهر العروض الهاتف بلونين: الأرجواني والرمادي / الفضي، مع احتفاظ الجزء الأمامي من الهاتف بشاشة ذات حافة منحنية، وحواف صغيرة، وفتحة ثقب مركزية كالتي تظهر في هاتف V30.
المواصفات الرئيسية المشاعة لهاتف Vivo V40
أما بالنسبة للمواصفات، فيُشاع أن هاتف Vivo V40:
- سيحتوي على شاشة FHD+ AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل.
- من المحتمل أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، المشابهة لـ V30، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.
- من المتوقع أن يكون إعداد الكاميرا مشابهًا لـ V30 أيضًا.
- قد يشتمل Vivo V40 على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي.
- قد تكون هناك ترقية ملحوظة في عمر البطارية، حيث يشاع أن Vivo V40 سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات، وهو تحسن مقارنة ببطارية V30 التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.
- تتضمن خيارات الاتصال القياسية دعم بطاقتي SIM وWi-Fi وBluetooth وNFC وGPS ومنفذ USB من النوع
- ومن ناحية البرمجيات، من المتوقع أن يعمل Vivo V40 على أحدث نظام تشغيل Android 14 خارج الصندوق.
- ومن المتوقع أيضًا أن يحصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.
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