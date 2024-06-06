براتب 10000 جنية.. وظائف خالية بشركة CairoPac للتعبئة والتغليف للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة CairoPac الرائدة في مجال التعبئة والتغليف عن فتح باب التوظيف لشغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والمجالات من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل بالشركة في المنطقة الصناعية بأكتوبر، برواتب مجزية تصل إلى 10000 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة CairoPac

مطلوب فنيين كهرباء كنترول.

مطلوب مشغل ميكانيكا.

مطلوب مشغلين كهرباء.

مطلوب مشغل ميكاترونكس.

مطلوب مشغل تشكيل معادن.

مطلوب مشغلين إنتاج.

مطلوب عمال إنتاج.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة على خطوط الإنتاج السريعة والتقنية، ويشترط إجادة العربية جيدا وفهم أساسيات اللغة الإنجليزية، وان لا يزيد السن عن 35 سنة.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية تصل إلى 10000 جنية، بالإضافة إلى حوافز إنتاج، كما توفر مواصلات وبدل وجبات ومنح ومساعدات وأرباح سنوية، ويوم إجازة في الأسبوع، والعمل 8 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التقديم من خلال التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة CairoPac“.