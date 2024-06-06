التقديم لرياض الأطفال بالأزهر الشريف 2024 – 2025.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

الرياض - أميرة القحطاني - يترقب أولياء الأمور أعلان الأزهر الشريف عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي وعن إجراءات وضوابط وموعد التقديم لرياض الأطفال وأولي ابتدائي، بالمعاهد الأزهرية “العادية والخاصة والنموذجية” على مستوى الجمهورية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2024 – 2025.

حيث أوضحت بوابة التعليم الأزهري أن سن القبول في مرحلة رياض الأطفال تبدأ من 4 سنوات لصف Kg1، في حين يتم قبول طلاب الصف الأول الابتدائي بالأزهر الشريف من سن 6 سنوات في 1 أكتوبر 2024، ونتعرف الآن على موعد التقديم لرياض الأطفال وأول ابتدائي بالأزهر.

موعد التقديم لرياض الأطفال بالأزهر الشريف

أوضحت بوابة التعليم الأزهري، عن موعد التقديم بالمعاهد الأزهرية، لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025/2024، على أن يبدأ التقديم يوم 15 يونيو 2023، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، ويستمر التقديم حتى 15 يوليو 2023.

خطوات التقديم لرياض الأطفال بالأزهر

ويمكن التقديم لرياض الأطفال أزهر 2024 إلكترونيًا من خلال “بوابة التنسيق الإلكتروني” وذلك فور إعلان قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم رسميًا لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024 – 2025، من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف.

ثم الضغط على تقديم الطلاب الجدد.

إدخال بيانات الطالب بكل دقة، فيجب على أولياء الأمور مراعاة الدقة عن تسجيل بيانات أولادهم، وولي الأمر مسئول عن صحة تلك البيانات.

ثم تحديد نوع التعليم الأزهري سواء “عادي أو خاص أو نموذجي”.

تسجيل بيانات المعهد المراد الالتحاق به.

وفى النهاية اضغط حفظ.

وبعد إعلان النتيجة على ولي الأمر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، التوجه إلى المعهد المسجل به ابنه أو ابنته، لاستيفاء ملف الطالب، على أن تتضمن الأوراق التالية:

الأوراق والمستندات المطلوبة عند قبول الطفل

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية.

صورة من البطاقة الصحية للطالب.

تقديم أصل التقرير الطبي من التامين الصحي.

صورة من نموذج طلب الالتحاق المسجل به على البوابة الإلكترونية.

عدد 6 صور شخصية للطالب.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

تقديم صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه.

عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان الطالب وطابع بريد.

علما بانه في حالة عدم التقديم خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، سيتم استبعاد الطالب لعدم التزامه بالضوابط، كما انه قد يلغى قيد الطفل في حالة ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.