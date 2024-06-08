تعرف على رسوم السحب من ماكينات ATM في جميع البنوك

الرياض - أميرة القحطاني - في هذا المقال سوف نرصد لكم رسوم السحب النقدي، حيث يسجل رسوم السحب في البنك الأهلي المصري نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 1.5 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من ماكينات البنوك

رسوم السحب من بنك الإمارات:

يسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك فيصل الإسلامي:

يسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 3 جنيهات لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك مصر:

يسجل نحو 5 جنيهات لكل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.

رسم السحب من بنك البركة:

وصل رسوم السحب من بنك البركة إلى 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 6 جنيها لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان:

بلغ رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و أيضا في عملية الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك القاهرة:

وصل رسوم السحب النقدي من بنك القاهرة إلى 5 جنيهات في كل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من البنك التجاري الدولي:

تسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و عند الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك أبو ظبي الإسلامي:

يسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب ولكن بعد مرتين من السحب المجاني و 3 جنيهات لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك ناصر الإجتماعي:

وصل رسوم السحب من هذا البنك إلى 6 جنيهات عند كل عملية سحب و جنيه عند الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك الإستثمار العربي:

يسجل نحو 3 جنيه عند كل عملية سحب و 2 جنيه عند الإستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من المصرف العربي:

يسجل نحو 4 جنيهان عند كل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.