تعرف على رسوم السحب من ماكينات ATM في جميع البنوك

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الرياض - أميرة القحطاني - في هذا المقال سوف نرصد لكم رسوم السحب النقدي، حيث يسجل رسوم السحب في البنك الأهلي المصري نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 1.5 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من ماكينات البنوك
رسوم السحب من بنك الإمارات:
يسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من بنك فيصل الإسلامي:
يسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 3 جنيهات لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من بنك مصر:
يسجل نحو 5 جنيهات لكل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
رسم السحب من بنك البركة:
وصل رسوم السحب من بنك البركة إلى 5 جنيهات عند كل عملية سحب و 6 جنيها لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان:
بلغ رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و أيضا في عملية الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من بنك القاهرة:
وصل رسوم السحب النقدي من بنك القاهرة إلى 5 جنيهات في كل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من البنك التجاري الدولي:
تسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب و عند الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من بنك أبو ظبي الإسلامي:
يسجل نحو 5 جنيهات عند كل عملية سحب ولكن بعد مرتين من السحب المجاني و 3 جنيهات لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من بنك ناصر الإجتماعي:
وصل رسوم السحب من هذا البنك إلى 6 جنيهات عند كل عملية سحب و جنيه عند الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من بنك الإستثمار العربي:
يسجل نحو 3 جنيه عند كل عملية سحب و 2 جنيه عند الإستعلام عن الرصيد.
رسوم السحب من المصرف العربي:
يسجل نحو 4 جنيهان عند كل عملية سحب و 2 جنيه لكي يتم الإستعلام عن الرصيد.
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