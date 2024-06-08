- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرياض - أميرة القحطاني - تراجعت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3080 جنيه للشراء و 3100 جنيه للبيع.
أسعار الذهب اليوم
جاءت اليوم كالتالي:
سعر الذهب عيار 24:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3520 جنيه للشراء و 3542.75 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 22:
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3226.75 جنيه للشراء و 3247.5 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 18:
بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2640 جنيه للشراء و 2657.25 جنيه للبيع.
سعر لالذهب عيار 14:
وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2053.25 جنيه للشراء و 2066.75 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 12:.
بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1760 جنيه للشراء و 1771.5 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الذهب
تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 24640 جنيه للشراء و 24800 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.