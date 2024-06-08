أسعار الذهب اليوم السبت 8 يونيو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - تراجعت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3080 جنيه للشراء و 3100 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3520 جنيه للشراء و 3542.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22:

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3226.75 جنيه للشراء و 3247.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18:

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2640 جنيه للشراء و 2657.25 جنيه للبيع.

سعر لالذهب عيار 14:

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2053.25 جنيه للشراء و 2066.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 12:.

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1760 جنيه للشراء و 1771.5 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 24640 جنيه للشراء و 24800 جنيه للبيع.