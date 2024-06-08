أسعار اليورو اليوم 8 يونيو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر اليورو داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم إلى 51.67 جنيه للشراء و 51.90 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري:

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 51.57 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 51.61 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 51.58 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

بلغ سعر اليورو فيه اليوم نحو 51.85 جنيه للشراء و 52.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

تم تسجيل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم إلى 51.56 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة:

بلغ سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 51.80 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد:

وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 51.80 جنيه للشراء و 51.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء

وصل سعر اليورو في السوق السوداء اليوم إلى 51.80 جنيه.