أسعار اليورو اليوم 8 يونيو 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر اليورو داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم إلى 51.67 جنيه للشراء و 51.90 جنيه للبيع.
أسعار اليورو اليوم
تم تسجيلها اليوم كالتالي:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 51.57 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 51.61 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 51.58 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
بلغ سعر اليورو فيه اليوم نحو 51.85 جنيه للشراء و 52.08 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
تم تسجيل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم إلى 51.56 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
بلغ سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 51.80 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد:
وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 51.80 جنيه للشراء و 51.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو في السوق السوداء
وصل سعر اليورو في السوق السوداء اليوم إلى 51.80 جنيه.
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