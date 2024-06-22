تعرف على أسعار اليورو اليوم 22 يونيو 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم إلى 50.90 جنيه للشراء و 51.31 جنيه للبيع.
أسعار اليورو اليوم
تم تسجيلها اليوم كالتالي:
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 50.93 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:
وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 50.85 جنيه للشراء و 51.33 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم إلى 51.31 جنيه للشراء و 51.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس:
وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم إلى 51.40 جنيه للشراء و 51.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 51.57 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
بلغ سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 51.43 جنيه للشراء و 51.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو في السوق السوداء
وصل سعر اليورو في السوق السوداء اليوم إلى 69.02 جنيه.
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