تعرف على أسعار اليورو اليوم 22 يونيو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم إلى 50.90 جنيه للشراء و 51.31 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 50.93 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري:

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 50.85 جنيه للشراء و 51.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم إلى 51.31 جنيه للشراء و 51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس:

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم إلى 51.40 جنيه للشراء و 51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 51.57 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة:

بلغ سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 51.43 جنيه للشراء و 51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء

وصل سعر اليورو في السوق السوداء اليوم إلى 69.02 جنيه.