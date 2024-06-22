أسعار الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - انخفضت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3125 جنيه للشراء و 3135 للبيع.

أسعار الذهب اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3571.5 جنيه للشراء و 3582.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18:

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2678.5 جنيه للشراء و 2687.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22:

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3273.75 جنيه للشراء و 3284.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14:

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2083.25 جنيه للشراء و 2090 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 12:

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1785.75 جنيه للشراء و 1791.5 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25000 جنيه للشراء و 25080 جنيه للبيع.