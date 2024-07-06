هل ظهرت رسالة غير مؤهل.. هنا خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن لتصحيح الأهلية والاستفادة من الدعم لشهر يوليو

الرياض - أميرة القحطاني - هل ترغب في تقديم اعتراض وتعتقد انه تم استبعادك بشكل خاطئ من حساب المواطن وبالتالي عدم الأهلية، ويتيح برنامج حساب المواطن للافراد إمكانية تقديم طلب خاص بالاعتراض سواء للعائل الرئيسي او لأحد التابعين في حال عدم قبولهم ضمن برنامج الدعم وذلك لسبب عدم إستيفاءهم شروط الأهلية مسبقاً ومع ذلك يمكن تصحيح ملف المستفيد عبر تحديث البيانات وإرفاق المستندات التي تثبت أحقية الدعم مما يعطي فرصة من أجل تقديم اعتراض على الاهلية خلال فترة 90 يوماً من صدور نتيجة عدم الأهلية، يمكنك الان متابعة الشرح المتضمن رابط وخطوات تقديم اعتراض رسمي عبر النفاذ الموحد بالتفصيل.

إليك خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن عن حالة غير مؤهل

أوضح برنامج حساب المواطن في إطار الرد على المستفيدين عبر موقع x حول إجراءات عملية الاعتراض لحالة “غير مؤهل” التي تظهر للمشتركين إمكانية إتباع خطوات الكترونية تبدأ بتسجيل الدخول في الحسابات الرسمية عبر النفاذ الموحد وذلك لتقديم اعتراض مباشر بكل سهولة ويسر، على ان تكون طريقة التقديم كالتالي:”

الوصول الى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa

ادخل رقم الهوية وكلمة المرور، ثم اضغط تسجيل دخول

إبحث عن خيار دراسة الأهلية من القائمة الرئيسية، وانقر عليّه

أنقر على أيقونة أسباب عدم أهلية العائل

اطلع على حالة الأهلية وسبب الرفض، ثم انقر فوق زر “تقديم اعتراض

أرفق المستندات التي تؤكد أحقيتك في الحصول على الدعم

أرسل الطلب وانتظر رد حساب المواطن

يمكن ظهور رسالة تمت الموافقة وذلك يعني ان الملف قيد المراجعة وفي إنتظار صدور قبول او رفض أهلية المتقدم حسب معايير البرنامج.

ملاحظة: بعد تقديم طلب الاعتراض الخاص بك ضمن برنامج حساب المواطن يستغرق مراجعته وإعطاء قرارات بشأن الأهلية عادةً من 10 أيام إلى 60 يوما كحد أقصى.

رابط تقديم اعتراض على حساب المواطن

وفر برنامج حساب المواطن رابط جديداً يتيح للمستفيدين إمكانية تقديم اعتراضاتهم على قرارات عدم الأهلية، بمجرد زيارة رابط تقديم اعتراض في حساب المواطن المذكور يمكن إتباع الخطوات المدرجة أعلاه لتسهيل عملية تقديم اعتراض مباشر من قبل المستفيدين وذلك من خلال نموذج الاعتراض الالكتروني وتعبئة المعلومات وإرفاق المستندات المطلوبة لإمكانية إعادة تقييم اهلية الفرد وإدراجه ضمن المؤهلين للدفعات المالية الشهرية، كما يمكن التحقق من نتيجة الاعتراضات برقم الهوية عبر نفس الرابط.