الزبادي..  فوائد جمة يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

الرياض - أميرة القحطاني - الزبادي مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، فهو غني بمادة البروبيوتيك، كما انه مصدر للكالسيوم و غيرها من العناصر الغذائية المفيدة، كما أثبتت عدة دراسات أن تناول الزبادي، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأورام السرطانية، كما انه يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ونتعرف الآن في السطور التالية على اهم فوائد الزبادي للجسم: فوائد الزبادي : يدعم صحة الجهاز الهضمي: يحسن الزبادي من عملية الهضم بفضل احتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يخفف من أعراض الإسهال والإمساك، ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية.

مصدر للكالسيوم ويحارب هشاشة العظام: يعد الزبادي مصدرًا غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د، وهما ضروريان لصحة العظام والأسنان، فهو يساعد على الوقاية من هشاشة العظام، ويحسن من كثافة العظام، كما يعد عنصر هام في عملية تخثر الدم والتئام الجروح.

يدعم جهاز المناعة: تعزز البروبيوتيك الموجودة في الزبادي وظيفة الجهاز المناعي، مما يساعد على مقاومة العدوى والأمراض.

يساعد في إنقاص الوزن: يعد الزبادي غذاءً غنيًا بالبروتين وقليل السعرات الحرارية، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

يحسن صحة القلب: يقلل الزبادي من مستويات الكوليسترول الضارّ (LDL)، ويزيد من مستويات الكوليسترول النافع (HDL)، مما يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري: أثبتت دراسة أن تناول الزبادي مرة أو مرتين أسبوعيًا، يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. أقرأ أيضا: – يقلل خطر الإصابة بالسرطان: تناول الزبادي يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، أثبتت دراسة طبية انه يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد.

تناول الزبادي يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، أثبتت دراسة طبية انه يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد. يعزز صحة البشرة: فهو يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، فهو غني بالزنك الذي يساعد في الوقاية من حب الشباب وشد الأنسجة، كما يعمل الزبادي كمقشر طبيعي للبشرة ومرطب للجلد الجاف، فهو يساعد في الوقاية من التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة.

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