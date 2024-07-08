عبر النفاذ الموحد.. خطوات التسجيل على بوابة حساب المواطن 1446 البرنامج يوضح

الرياض - أميرة القحطاني - يعد إنشاء حساب جديد في برنامج الدعم الحكومي(حساب المواطن) هو حلم الكثيرين من أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة، حيث تتيح البوابة لهم إمكانية التسجيل الأولي وتقديم طلبات الاستفادة من مخصصات الدعم في البرنامج، جدير بالاشارة يتم تقييم الاستحقاق بناء على حساب الدخل الكلي للاسرة وعدد افراد الاسرة واعمارهم إن كانت أقل من 18 او أكبر، لذلك يمكن للمستفدين بدء الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني ومن ثم إتباع الخطوات المذكورة على البوابة للانهاء من تسجيل طلب إنضمام جديد.

بالطبع أنت هنا لأنك ترغب في إمتلاك حساب المواطن للافراد، لذلك سيتناول هذا المقال دليلاً شاملاً حول إنشاء حساب جديد في برنامج حساب المواطن وذلك للاستفادة من الانضمام الى البرنامج وإرسال طلبات التقديم من أجل الحصول على الدعم الشهري في إطار مبادرة الحكومية الاجتماعية، سنتعرض ايضا تفصيل حول طريقة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، لذلك دقق في الشرح أدناه.

بوابة نفاذ تسجيل دخول

في سياق ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لحساب المواطن، ان هناك بعض التحديثات على الخطوات الالكترونية التي تسمح بالربط مع بوابة نفاذ لإكمال عملية الدخول عليّه وهي وفق التسلسل التالي:”

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن الرسمية.

الانتقال الى صفحة تسجيل الدخول

أختر تسجيل الدخول عن طريق نفاذ

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك

انقر على “دخول”

مصادقة رمز التحقق الظاهر أمامك مع تطبيق نفاذ(طلباتي)

الان يمكنك الوصول الى جميع الخدمات المقدمة عبر البوابة لضمان الاستفادة القصوى من حساب المواطن ببضع نقراتّ.

تسجيل دخول جديد

يمكن للمستفيدين العثور على رابط حساب المواطن التالي https://eservices.ca.gov.sa/#/register وبالنقر عليّه يمكن بدء خدمة التسجيل الالكتروني، من خلال متابعة رابط التسجيل المباشر يمكن للفرد تسجيل المعلومات الأساسية المتعلقة برقم الهوية وبيانات أخرى ضمن نموذج التعبئة للبيانات ثم النقر على تسجيل جديد، بمجرد التسجيل يمكن إكمال الملف الشخصي على نفس الرابط والذي يتطلب الافصاح عن المعلومات الإضافية مثل بيانات العائلة والدخل وعنوان السكن، ثم النقر على إرسال.

يمكن التحقق من الصور التالية لمعرفة كيف يمكن إنشاء حساب ضمن حساب المواطن برقم الهوية خطوة بخطوة بالتفصيل.

1- النقر على تسجيل وتعبئة نموذج التسجيل أمامك.

2-التعهد بالموافقة على سياسات التسجيل وصحة البيانات المُدخلة

3- النقر على تسجيل لتأكيد التسجيل

آلية تقديم ملف جديد في حساب المواطن

بمجرد التسجيل المسبق أعلاه، يمكن بدء تقديم طلب جديد في حساب المواطن ببضع نقرات بإتباع ما يليّ:”

الوصول الى بوابة حساب المواطن من هنا، ثم أختر تسجيل الدخول بالهوية السعودية(رقم السجل المدني)، الانتقال الى شريحة(تفاصيل طلب)، يليّه تعبئة نموذج البيانات المطلوبة والتي تشمل الافصاح عن الدخل والعقارات وغير ذلك، يمكن بعد ذلك إتمام عملية إضافة تابع بالنقر على أيقونة إضافة تابع+، ثم إمكانية تحديد المرفقات ورفعها مثل عقد إيجار، صك ملكية، النقر على التالي ثم حفظ، الموافقة على الشروط والسياسات لبرنامج الدعم، أخيرا النقر مباشرة على تقديم طلب.