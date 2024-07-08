طريقة تسجيل دخول الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني

الرياض - أميرة القحطاني - يزداد البحث داخل السعودية عن رابط الضمان المطور عبر نفاذ بالتزامن مع إعلان تحديث منصة الضمان الاجتماعي المطور مع أيقونات أكثر مرونة لإنجاح عملية الدخول والتعامل مع طلبات التسجيل للافراد الجدد، أكدت وزارة الموارد البشرية إتاحة تمديد فترة استنئاف التسجيل للعام الجديد الهجري 1446 من قبل المستفيدين مع ضرورة مراجعة ادراج كافة المعلومات المطلوبة على الملف الموحد في الحساب قبل إرساله وبذلك ينتظر المستفيدين مدة تقرب من 20 يوماً للحصول على إشعار نتيجة الأهلية سواء بقرار إستحقاق الدعم او رفض الموافقة.

هل تبحث عن الحصول على إستحقاقات الضمان الاجتماعي المطور وبالتالي تقديم طلب التسجيل بشكل صحيح، فأنت في المكان الصحيح، سنتاول في هذا المقال كيف يمكن ان تبدو الخطوات الالكترونية من اجل تسجيل مستفيد جديد وذلك لتلقي الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية بالاضافة الى عرض شرح مفصل حول إجراء تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطنية الموحدة، وكيف يمكنك إرسال طلبك على تلك المنصة.

ماهو نظام الضمان المطوّر في المملكة العربية السعودية

كجزء من رؤية 2030 أعتمدت هيئة الموارد البشرية والتنمية نظام الضمان المطور في صيغته الجديدة التي تخضع لضوابط وتشريعات محددة وضعتها الحكومة السعودية، يهدف هذا النظام إلى توفير تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية للاسر من ذوي الدخل المنخفض حيث يمول البرنامج بشكل أساسي من اموال الزكاة واموال خزينة الدولة، ويركز البرنامج على تقييم عادل للاهلية واستحقاق المدفوعات، لضمان توزيع الموارد بشكل منصف وفعال.

خدمة تسجيل الدخول

توفر منصة الضمان الاجتماعية المطور إمكانية التسجيل من جانب المستفيدين بآليات بسيطة تبدأ بالبحث عن زر تسجيل جديد والنقّر عليّه ومن ثم إدخال أرقام الهوية الوطنية في الحقل المخصص ويتبعه تاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال، يستطيع المستفيد إنشاء كلمة مرور جديدة للوصول الى الحساب بعد التفعيل، بعد ذلك يتم كتابة كلمة التحقق في الصورة المرئية والموافقة على الشروط والنقر على زر تسجيل،

تشمل خدمة التسجيل الجديد إستلام رمز التحقق عبر الجوال، هذه خطوة أخيرة من إجل توثيق الحساب لدى المستفيد، ومن ثم يستطيع مالك الحساب أختيار تسجيل الدخول وتعبئة رقم الهوية الخاصة به او اختيار تبويب تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني من اجل توفير الوقت والجهد وضمان دخول سلسل وآمن عبر بيانات منصة أبشر الالكترونية.

كيف يمكنني تسجيل الدخول الضمان المطور نفاذ

1-بدء فتح موقع الضمان الاجتماعي المطور، 2- إدخال رقم هوية للمستفيد مع رمز التحقق في شاشة الموقع، 3-بعد إدخال معلومات الدخول النقّر على صفحة تسجيل النفاذ،4- سوف يظهر رقم مصادقة على منصة الدعم ويمكن مطابقته من خلال تطبيق نفاذ من خلال قسم طلباتي ،5- النقر على الموافقة على طلب تسجيل الدخول المرسل إلى تطبيق نفاذ في هاتفك ، ثم مطابقة رقم التحقق بإختياره والذي تحصلت عليه مسبقا من منصة الضمان الاجتماعي من الخطوة 4 أعلاه، 6- سيتم إعادة توجهيك إلى صفحة الرئيسية لموقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa وإمكانية بدء إرسال ملف التسجيل للمتقدم.

تطبيق نفاذ

يٌعد تطبيق نفاذ الحكومي من التطبيقات الأساسية التي يجب تحميلها على الهواتف الذكية، حيث يوفر نفاذ الوصول السريع والآمن للخدمات الالكترونية من بينها تسجيل الدخول وخدمة استعلام الضمان المطور من البطاقة الرقمية التي يوفرها، لذلك قمنا بتجميع روابط تطبيق نفاذ من متجري جوجل بلاي وآبل ستور حتى يتسنى للجميع تبيث التطبيق بسهولة على هواتفهم الذكية بنظامي أندرويد وios.

يمكن بدء تنزيل وتثبيت تطبيق نفاذ لتسجيل دخول الضمان المطور والمتاح بنسخة أندرويد.

كذلك يمكنك تحميل تطبيق نفاذ لدخول الضمان المطور المتوافق مع نظام ios.

كما يمكن معرفة شرح دخول منصة الضمان المطور عبر نفاذ 1445 من الفيديو المرفق

موقع الضمان المطور نفاذ

يمكن الوصول الى الرابط الجديد لمنصة الضمان المطور https://sbis.hrsd.gov.sa من هنا، بمجرد زيارة الرابط المذكور تتيح أمام المستفيدين إمكانية الولوج عن طريق نفاذ موحد بمعلومات أبشر، ومن ثم سيتم إعادة التوجيه لصفحة الضمان المطور الصفحة الرئيسية، ويمكن بدء تقديم الطلبات وتعبئة الملف الموحد أو إجراء استعلامات عن حالة أهلية الضمان المطور من خلال الوصول الى الأنترنت.