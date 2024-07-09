بث مباشر مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة دور نصف النهائي، من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
إسبانيا v فرنسا بطولة أمم أوروبا (يورو) إسبانيا وفرنسا
تعرف على موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع…
يستقبل ملعب أليانز أرينا، مباراة كبيرة وقوية من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع بين إسبانيا، وفرنسا ضمن مباريات نصف نهائي يورو 2024.
المنتخب الإسباني، في النسخة الحالية يقدم مستويات مميزة منذ دور المجموعات الذي حصل فيه على العلامة الكاملة، تغلبت على جورجيا في دور الـ 16، وأقصت ألمانيا في ربع النهائي.
أما فرنسا، فحتى الآن لم تقدم المستويات المنتظرة، فقد تأهل الديوك في المركز الثاني عن مجموعتهم، وفي دور الـ 16 تغلبت على بلجيكا بهدف نظيف في الوقت القاتل، وحجزت مقعدها في نصف النهائي بعد التغلب على البرتغال بركلات الترجيح.
شاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024
سيتم اضافة البث قبل بدا المبارة
تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في يورو2024
من المتوقع أن يدخل المدرب ديديه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-
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