كيفية كتابة رقم الهاتف مع رمز البلد هنا مفتاح مصر +20

الرياض - أميرة القحطاني - يسعى الكثيرين من الجالية المصرية في الخارج إلى الوصول لمفتاح مصر الدولي لأن من خلاله يتم عملية الاتصال بالداخل إلى أي رقم أرضي او عبر المحمول، حيث يعد كود مصر الدولي بمثابة البوابة إلى الشبكة الهاتفية المصرية وبالتالي سهولة وسلاسة التحدث بأصدقائك وعائلتك في مصر، فمبجرد إضافة رقمين ستتمكن من اجراء المكالمات المباشرة من أمريكا الى داخل مصر، كل ذلك بعد معرفة رقم الصيغة الدولية لكتابة لرقم الهاتف كاملا، سوف نستعرض دليلاً شاملا لكيف تبدو طريقة تطبيق رمز مصر وإضافته مع رقمك.

لماذا مفتاح مصر

هل تتخيل أنه بفضل مفتاح مصر المتاح دوليا يتمكن الشخص في الخارج من الاتصال الى من يرغب في القاهرة أو الاسكندرية او اي مدينة أخرى دون أي صعوبات، لذلك لا تترد في معرفة الصيغة الصحيحة لسهولة وبساطة إجراء إتصال بمجرد الضغط لوحة مفاتيح هاتفك، ستناول هذا الشرح المقدم عبر موقع الخليج 365 ماهو رقم مصر الدولي، بالاضافة إلى الصيغة الدولية الصحيحة لبدء الاتصال، وكيفي يمكنك كتابة مفتاح مصر قبل الرقم، وايضا مناقشة طرق الاتصال من امريكا خطوة بخطوة بالتفصيل.

إن كود الاتصال الدولي او مفتاح مصر هو 20، يليه رمز المنطقة( إذا كان الرقم أرضيا) وبخلاف ذلك أضف فقط كود الدولة 20+ قبل طلب رقم الهاتف المحلي المراد الاتصال به.

طريقة الاتصال برقم أرضي داخل مصر

لنفترض ان الرقم الأرضي الذي ترغب به بالاتصال به 23456789 في المقابل رمز منطقة القاهرة هو 2

إبدء بطلب رقم الاتصال الدولي للولايات المتحدة هذا الكود يكون 011 ثم اطلب كود مصر الدولي هذا هو 20 بعد كود الاتصال الدولي، أضف كود منطقة القاهرة وهو 2 وأخيرا اطلب الرقم الارضي وهذا هو رقم الهاتف المكون عادة من 7 أو 8 أرقام للشخص الذي تتصل به. إذن، سيكون رقم الاتصال الكامل هو ( 23456789 + 2 + 20 + 011 )

هذه الصيغة تضمن الاتصال الناجح من أمريكا الى الرقم المطلوب في محافظة القاهرة بمصر.

كيفية كتابة رقم الهاتف مع رمز البلد

إذا كنت ترغب بإجراء اتصال مباشر على هاتف محمول وتبحث عن طريقة كتابة رقم الهاتف مع رمز البلد، فإن مفتاح الكود الدولي هو أول خطوتك، الاتصال برقم محمول ونفترض أن ذلك الرقم 12345678 من خارج مصر بكل سهولة ويسر فإليك الخطوات التالية لإجراء مكالمية دولية إلى مصر

اكتب واطلب رمز الخروج للبلد المقيم به، ( على سبيل المثال: يستخدم 00 في معظم الدول الأوروبية و 011 في الولايات المتحدة وكندا،

ثم طلب كود الاتصال الدولي لمصر +20

بعد ذلك يتم طلب رقم هاتف الموبايل المصري بدون صفر البداية( ملاحظة في مصر يتم إستخدام الصفر في بداية الرقم للاتصالات الداخلية)

بالنتيجة يكون الترتيب الكامل كالتالي (كود الخروج الدولي + كود الدولة + رقم الهاتف)

ولضمان فهم وتشغيل السليم لكود مصر الدولي من خلال كتابة الارقام التالية التي تبدأ برمز الخروج الدولي ثم كود مصر الدولي ثم رقم الهاتف المحلي المصري:

مثال من الولايات المتحدة

12345678 20 011

مثال من كندا

12345678 20 00

مثال آخر على الاتصال من المملكة المتحدة إلى هاتف أرضي في الإسكندرية

لنفترض ان الرقم للتليفون االأرضي في الإسكندرية هو 7654321

كود الاتصال الدولي من المملكة المتحدة: 00

كود مصر الدولي: +20

كود منطقة الإسكندرية: 3

رقم الهاتف الأرضيك 7654321

إذن: الرقم الذي سنقوم بالاتصال به سيكون بهذه الصيغة (7654321 3 20 00)

بإتباع هذه الخطوات يمكنك الاتصال بأي هاتف أرضي في محافظة الاسكندرية من أي مكان في العالم.