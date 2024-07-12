وظائف خالية بشركة Tal2a للدفع الإلكتروني للخريجين برواتب مجزية

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Tal2a للدفع الإلكتروني من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل وظائف مندوبين مبيعات من الخريجين، للعمل فورًا بفروع الشركة في محافظات الغربية وكفر الشيخ، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:
وظائف شركة Tal2a للدفع الإلكتروني
- مطلوب مندوبين مبيعات.
الشروط والمزايا
يشترط خبرة في مجال المبيعات وفي مجالات الدفع الإلكتروني، وان لا يزيد السن عن 34 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، كما يشترط امتلاك وسيلة تنقل، وتوفر الشركة رواتب مجزية وزيادات سنوية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.
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كيفية التقديم على الوظائف المطلوبة
لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف الشاغرة أعلاه يرجى التسجيل على استمارة التوظيف من خلال الرابط التالي “وظائف شركة Tal2a للدفع الإلكتروني“.
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