شاهد بالصور العروسة النرفوزة| عروسة تتعامل مع عريسها ليلة الزفاف وكأنها في حلبة مصارعة فماذا فعل العريس حتى استفزها

الرياض - أميرة القحطاني - نشر بعض النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مشهد لما أطلقوا عليه إسم العروسة النرفوزة، وذلك بسبب ما فعلته بعريسها ليلة الزفاف وأثناء مراسم الزواج، وبسبب ما فعلته قال بعض المغردين أن العروسة “خلقها ضيق”، ولكنها يبدو أنه تعجّلت في رد الفعل، حيث كان رد فعلها غير متناسب إطلاقاً مع ما فعله عريسها ليلة الزفاف.

ماذا فعلت العروسة النرفوزة مع عريسها ليلة زفافها

ووفق الفيديو المتداول فإن العروسة قامت بإطعام زوجها بيدها، ثم قام العريس بمبادلتها بنفس الأمر، ولكنه حاول أن يمازحها أولاً، فقام بتقريب إصبعه من فمها ثم إبعاده، وفعل ذلك مرتين، وفي المرة الثالثة قام العريس بوضع يده على خدها مازحاً وكأنه يضربها، ولكن كان رد فعل العروسة غير متوقع.

حيث تعاملت العروسة النرفوزة مع عريسها وكأنها في حلبة المصارعة، فانهالت عليه بالضرب ثم فعلت معه حركة رياضية لا يتم فعلها إلا في حلبات المصارعة، فرفعته على قدميها ثم ألقته أرضاً على ظهره، وذلك كما تشاهد في الصور المرفقة بالخبر، وهنا انقسمت أراء النشطاء عبر مواقع التواصل ما بين مؤيد لما فعلته العروسة مع عريسها ومعارض لرد الفعل الذي لا يناسب الحدث، حيث أنهما في حفل زفاف.

وقال بعض النشطاء أن هذا المشهد يذكر بفيلم الباشا تلميذ، وذكر بعض المعلقين على المقطع أن العريس يستحق ما حدث له لأنه هو من بدأ “بالغلاسة” على حد قوله”، وكان الموضوع على سبيل المزاح في البداية لكن حدث ما لا يحمد عقباه، والعروسة أجنبية ويبدو أنها هندية.