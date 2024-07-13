طعامك سر رشاقتك.. أفضل الأطعمة والمشروبات لإنقاص الوزن

الرياض - أميرة القحطاني - يعد إنقاص الوزن رحلة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ويلعب كل من الطعام والشراب دورًا هامًا في تحقيق هذه الرحلة، حيث يسعى الكثيرون إلى إنقاص الوزن، ليس لمجرد تحسين المظهر، بل لما له من فوائد صحية جمة، فالتخلص من الدهون الزائدة، خاصةً في منطقة البطن، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والضغط وغيرها، وفي السطور التالية نستعرض بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعدك على حرق دهون وإنقاص الوزن بشكل فعال، وذلك من خلال زيادة معدل التمثيل الغذائي وتعزيز الشعور بالشبع. أفضل الأطعمة لإنقاص الوزن: الخضروات والفواكه : غنية بالألياف الغذائية التي تشعرك بالشبع وتقلل من السعرات الحرارية.

: غنية بالألياف الغذائية التي تشعرك بالشبع وتقلل من السعرات الحرارية. البروتينات الخالية من الدهون : مثل الدجاج، السمك، البيض، البقوليات، تساعد على بناء العضلات وتعزيز حرق السعرات الحرارية.

: مثل الدجاج، السمك، البيض، البقوليات، تساعد على بناء العضلات وتعزيز حرق السعرات الحرارية. الزبادي: فهو يحتوي على الكربوهيدرات، بالإضافة الى اللاكتوز واالغلاكتوز، التي تساعد على توفير الطاقة وتمنح شعور بالامتلاء.

فهو يحتوي على الكربوهيدرات، بالإضافة الى اللاكتوز واالغلاكتوز، التي تساعد على توفير الطاقة وتمنح شعور بالامتلاء. الحبوب الكاملة : مثل الأرز البني، الشوفان، الكينوا، غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع.

: مثل الأرز البني، الشوفان، الكينوا، غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع. الأسماك الدهنية: تحتوي على الأوميغا-3، الذي يُعرف بتحسينه للمزاج والأداء العقلي والجسدي، كما يساعد على حرق الدهون وزيادة معدلات الأيض

تحتوي على الأوميغا-3، الذي يُعرف بتحسينه للمزاج والأداء العقلي والجسدي، كما يساعد على حرق الدهون وزيادة معدلات الأيض الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو، تساعد على امتصاص الفيتامينات وتعزيز صحة القلب. أقرأ أيضا: – أفضل المشروبات لإنقاص الوزن: الماء: ضروري لصحة الجسم ويساعد على الشعور بالشبع.

ضروري لصحة الجسم ويساعد على الشعور بالشبع. الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي. القهوة السوداء: تساعد على زيادة الطاقة وحرق السعرات الحرارية.

تساعد على زيادة الطاقة وحرق السعرات الحرارية. عصير الخضروات الطازجة: غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز صحة الجسم.

غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز صحة الجسم. شاي الزنجبيل: يساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

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