فتح خط 973+ مفتاح البحرين الدولي كود رمز الاتصال من الخارج

الرياض - أميرة القحطاني - يزداد البحث عن طريقة فتح خط البحرين من السعودية وذلك يسهل للافراد إمكانية الوصول السلس إلى أرقام الهواتف البحرين من خلال إتصال مباشر أكثر يسراً وفعالية بإستخدام مفتاح الخط الدولي للبحرين وهو +973 إذ أن رمز البلد هذا الذي يحمل الصيغة 00973 أيضاً يضمن بقاءك على التواصل الدائم مع أفراد عائلتك او عند إجراء مكالمة عمل هامة، لذلك نرفق هذا المقال عبر موقع الخليج 365 لنستعرض معاً الخطوات التفصيلة لكيفية فتح خط هاتف مملكة البحرين وذلك لضمان توجيه مكالمة الاتصال بشكل صحيح.

عندما ترغب بالاتصال بأشخاص موجودين في البحرين فإن من المهم معرفة مفتاح الدولة التي ترغب بالاتصال بها، في البحرين يستخدم ذلك الرمز لتسهيل تحديد الموقع الجغرافي للبلد المستهدف والذي تحمل الرمز “973” مع إضافة العلامة “+” في بداية الرقم للدلالة على الاتصال الدولي، ثم الاتصال بالرقم المستهدف للجهة المحلية التي ترغب بالتواصل معها.

كيفية عمل المفتاح الدولي

لإجراء مكالمة دولية إلى البحرين ونفترض الرقم هو 33567891 للجوال، اتبع الخطوات التالية لفتح خط 973

إبدأ برمز الخروج الدولي للسعودية: 00

أضف رمز الاتصال الدولي الخاص بالبحرين 973

أدهل رقم الهاتف البحريني المكون من 8 أرقام

وبالتالي تكون الصيغة الكاملة للاتصال من السعودية إلى البحرين هي 33567891 973 00

كذلك يمكن تبدأ التنسيق السابق بعلامة + مع حذف الصفرين الأوليين.

يمكنك الان الضغط على زر الاتصال بلوحة المفاتيح لبدء إجراء الاتصال.

فتح خط 973

إذا كنت في الولايات المتحدة أمريكا وترغب في اجراء اتصال من نقطة تواجدك الى هاتف جوال داخل البحرين فعليك الاستعانة بالمفتاح الدولي للبحرين +973 التي تحمله مملكة البحرين كرمز يشير إليها لسهولة تحديد البلد وتوجيه الاتصالات إليها من الخارج

ابدأ بالمفتاح الدولي للخروج من الولايات المتحدة وهو 011، ثم اضف رمز البلد للبحرين وهو 973، ثم يتبعه إدخال رقم الهاتف المحمول في البحرين المكون من 8 ارقام، احرص ان يكون الرقم بدون الصفر الأولي إذا كان موجوداً، وبذلك تكون النتيجة لصيغة الاتصال على النحو التالي 334567890 973 011

أكواد الاتصال الدولية لبعض الدول

الولايات المتحدة الأمريكية: +1

المملكة المتحدة: +44

كندا: +1

أستراليا: +61

الهند: +91

الصين: +86

البحرين: +973

السعودية: +966

الإمارات العربية المتحدة: +971