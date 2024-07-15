الآن نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول في عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

الرياض - أميرة القحطاني - إعلان نتائج السادس الإعدادي 2024، الدور الأول الأدبي والعلمي الأحيائي، في عموم المحافظات العراقية، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن موعد إعلان نتائج الدور الأول للصف السادس الإعدادي بشعبتيه العلمي الأحيائي والأدبي، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح المواد وتدقيقها، وأن النتيجة ستكون متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال موقع نتائجنا، حتى يتمكن الطلاب بكل سهولة من تحميل النتائج بصيغة pdf.

رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024

ارتفعت عمليات البحث عن نتائج السادس الإعدادي 2024 بالعراق، حيث يترقب طلاب الصف السادس بالعراق ظهور النتيجة خلال ساعات، ونقدم الآن رابط موقع نتائجنا التابع للوزارة، والمختص بإعلان كافة النتائج للمراحل التعليمية المختلفة بالعراق، ومن خلال يتم الاستعلام عن النتائج وبكل سهولة عبر كشوف pdf.

خطوات استخراج نتائج الطلاب للصف السادس الإعدادي 2024

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق، وذلك وفقا لبيان وزارة التربية العراقية، وذلك عقب انتهاء كافة مراحل التصحيح والتدقيق، حيث أكدت وزارة التربية العراقية على ضرورة تحري الدقة في عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه من الدرجات.

وللاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

اضغط على نتائج السادس الإعدادي.

سيظهر جدول به جميع المحافظات العراقية، اضغط على أيقونة تنزيل أمام المحافظة التابع لها.

سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى اضغط تنزيل النتائج.

ثم حدد المدرسة التابعة لها.

قم بتحميل ملف النتائج بصيغة pdf.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي “علمي – أدبي” عبر نتائجنا

سيتم الإعلان عن النتائج خلال ساعات عبر موقع نتائجنا، ومن خلال موقع الخليج 365 سنوفر النتائج فور إعلانها، في عموم المحافظات العراقية، بفرعيها العلمي والأدبي، عبر الجدول التالي:

نتائج السادس العلمي

المحافظة الحالة التنزيل نينوى في الانتظار قريبًا ديالى في الانتظار قريبًا الكرخ 1 في الانتظار قريبًا الكرخ 2 في الانتظار قريبًا الكرخ 3 في الانتظار قريبًا الرصافة 1 في الانتظار قريبًا الرصافة 2 في الانتظار قريبًا الرصافة 3 في الانتظار قريبًا النجف في الانتظار قريبًا ذي قار في الانتظار قريبًا القادسية في الانتظار قريبًا صلاح الدين في الانتظار قريبًا واسط في الانتظار قريبًا اربيل في الانتظار قريبًا السليمانية في الانتظار قريبًا دهوك في الانتظار قريبًا الأنبار في الانتظار قريبًا بابل في الانتظار قريبًا البصرة في الانتظار قريبًا كربلاء في الانتظار قريبًا كركوك في الانتظار قريبًا ميسان في الانتظار قريبًا المثنى في الانتظار قريبًا

نتائج السادس الأدبي

المحافظة الحالة التنزيل نينوى في الانتظار قريبًا ديالى في الانتظار قريبًا الكرخ 1 في الانتظار قريبًا الكرخ 2 في الانتظار قريبًا الكرخ 3 في الانتظار قريبًا الرصافة 1 في الانتظار قريبًا الرصافة 2 في الانتظار قريبًا الرصافة 3 في الانتظار قريبًا النجف في الانتظار قريبًا ذي قار في الانتظار قريبًا القادسية في الانتظار قريبًا صلاح الدين في الانتظار قريبًا واسط في الانتظار قريبًا اربيل في الانتظار قريبًا السليمانية في الانتظار قريبًا دهوك في الانتظار قريبًا الأنبار في الانتظار قريبًا بابل في الانتظار قريبًا البصرة في الانتظار قريبًا كربلاء في الانتظار قريبًا كركوك في الانتظار قريبًا ميسان في الانتظار قريبًا المثنى في الانتظار قريبًا

وتشمل النتائج جميع فروع السادس الإعدادي الدور الأول 2024، من أحيائي وأدبي وتطبيقي.