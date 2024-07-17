طرح تحديث كبير لـ Instagram Reels .. مسارات صوتية متعددة

الرياض - أميرة القحطاني - نجح تطبيق إنستجرام، الذي يهدف إلى جذب المستخدمين بشكل أكبر من خلال تحديثاته المستمرة، في جذب انتباه منشئي Reels بميزته الجديدة التي تم الإعلان عنها، ومع التحديث الرئيسي اليوم، أصبحت ميزة تعدد الأصوات متاحة الآن لـ Instagram Reels، وإليكم التفاصيل.

ما يصل إلى 20 صوتًا مختلفًا في مقاطع فيديو Instagram Reels

بعد أن كانت Instagram تقدم في السابق خيارات محدودة لتحرير الصوت لمنشئي مقاطع الفيديو Reels، تعمل الآن على إزالة هذه القيود من خلال أحدث تحديث لها، مما يسمح بإضافة ما يصل إلى 20 صوتًا مختلفًا في وقت واحد، تم تقديم هذا التحديث كميزة متعددة الأصوات، ويتيح للمستخدمين تضمين 20 صوتًا مختلفًا في مقطع فيديو Reels واحد.

قبل هذا التحديث، كان على المستخدمين استخدام تطبيقات مختلفة لدمج الأصوات، ولكن الآن يمكنهم القيام بجميع أنشطة تحرير الصوت داخل Instagram، أحد أفضل جوانب هذا التحديث هو القدرة على إضافة أصوات مختلفة للحظات مختلفة، وهذا يعني أنه يمكنك إضافة الصوت المطلوب في اللحظة المطلوبة في الفيديو الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام ميزة تعدد الأصوات، يمكنك إنشاء مزيج صوتي مخصص لفيديو Instagram Reels الخاص بك، حيث يمكنك إضافة صوتك الخاص فوق الأصوات الموجودة، وتطبيق التأثيرات، والقيام بالكثير غير ذلك.

طريقة استخدام الميزة الجديدة

قد لا يتوفر التحديث، الذي تم إصداره عالميًا اعتبارًا من اليوم، للجميع على الفور، ولكن سيتم طرحه لجميع المستخدمين في الأيام القادمة، وإذا كنت تريد استخدام هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية: