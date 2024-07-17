بهذا السعر.. تم إطلاق Vivo Y37 و Y37m

الرياض - أميرة القحطاني - في كل يوم، يشهد سوق أندرويد المتنامي توسع شركة Vivo في حصتها في السوق وطرح أجهزة جديدة، واليوم، تمت إضافة جهازين جديدين من الفئة المتوسطة إلى سلسلة Y، وفيما يلي تفاصيل هاتفي Vivo Y37 وY37m، اللذين يتميزان بأسعارهما وميزاتهما المعقولة.

سعر Vivo Y37 و Y37m يبدأ من 138 دولارًا

الجانب الأكثر بروزًا في هذه الأجهزة الجديدة هو سعرها المعقول، تعمل هذه الهواتف بمعالج Dimensity 6300 بإجمالي ثماني أنوية (أداء 2.4 جيجاهرتز وكفاءة 2.0 جيجاهرتز)، وتوفر ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع خيارات تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وتأتي بسعر يبدأ من 138 دولارًا.

في حين أن هاتف Vivo Y37 يقدم خيار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، فإن هاتف Y37m لا يقدم ذلك، وفيما يلي أسعار الهواتف الجديدة التي أعلنت عنها Vivo كالتالي:

فيفو Y37

4 جيجابايت + 128 جيجابايت: 165 دولارًا

6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 206 دولارًا

8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 248 دولارًا

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 275 دولارًا

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 289 دولارًا

فيفو Y37m

4 جيجابايت + 128 جيجابايت: 138 دولارًا

6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 206 دولارًا

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 275 دولارًا

مميزات هاتفي Vivo Y37 و Y37m

يتميز كلا الجهازين بشاشة مقاس 6.56 بوصة بدقة 1612 × 720 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، كما يحتويان على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 15 وات ويعملان بنظام التشغيل OriginOS 14 المستند إلى Android 14.