المرأة التي رأيناها قبل 20 عامًا: كيف تنبأت عائلة “The Simpsons” بوصول كامالا هاريس إلى البيت الأبيض

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم الترفيه والتلفزيون نادرا ما نجد عملاً يجمع بين الفكاهة والتنبؤات المستقبلية بنفس القدر والغموض التي تشتهر به “عائلة سمبسون” السلسلة الكرتونية الأمريكية المعروفة،ـ فبعد انتشار الأخبار عن إنسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي بناء على توصية من داخل الحزب الديمقراطي نفسه ثم الإعلان عن تقديم نائبته كامالا هاريس كمشرحة ديمقراطي تحظى بالتأييد الكامل من الحزب، بدأ الناس يلاحظون شيئا غريباً وهو ظهور شخصية ليزا سمسبون كرئيسية للولايات المتحدة قبل أكثر من عقدين، ولكن ليس الدهشة هنا إنما في التطابق في الملابس والاكسسورات بين ليزا ونائبة الرئيس الحالية في مشاهد ملفتة ضمن الحلقة 17 من الموسم 11 التي تم عرضها في عام 2000، مما يعكس مدى دقة المسلسل The Simpsons من شبكة فوكس ويثير التساءل حول قدرته بالتنبأ بالاحداث المستقبلية بالتلميح بوصول هاريس إلى منصب الرئاسة والذي تحقق جزئيا بالفعل عند أصبحت نائبة الرئيس الأمريكي في عام 2021.

جاءت المشاهد المستقبلية في الحلقة الـ 17 التي تحمل عنوان Bart to the Future من الموسم 11، تظهر بها ليزا وهي ترتدي بدلة رسمية وتتواجد في البيت الأبيض تارة أخرى ، ما يلفت الانتباه في هذا المشهد هو التشابه الكبير بين مظهر ليزا وهاريس حيث ترتدي الأولى بدلة أرجوانة وتزين عنقها بقلادة من اللؤلؤ، وتضع أقراطا مشابهة لتلك التي أرتدتها كامالا هاريس عندما أدت اليمين الدستورية لأول مرة كنائب للرئيس.

ومما يجعل المصادفة تبدو أكثر واقعية تأتي ليزا بعد رئاسية ضمنية لدونالد ترامب، حيث عليها التعامل مع عجز هائل في الميزانية خلفه ترامب، حيث تقول، كما تعلمون، لقد ورثنا أزمة ميزانية كبيرة من الرئيس ترامب.

ماهي الحلقة التي تنبأت بوصول كامالا هاريس إلى منصب رئيسة الولايات المتحدة

الحلقة هي 17 من الموسم 11 والتي تحمل عنوان Bart to the Future

ماهو التشابه بين مظهر ليزا سمبسون وكامالات هاريس

التشابه يكمن في البدلة الأرجوانية، قلادة اللؤلؤ، والاقراط التي أرتدتها كل من ليزا وكامالا هاريس

هل تنبأت عائلة سامسبون بأحداث أخرى؟

نعم، تنبأت السلسلة بأحداث مثل فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، واستخدام الساعات الذكية، وفيروس كورونا الجديد.