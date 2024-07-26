أرخص سيارة صينية BYD في السعودية تعمل بالكهرباء

الرياض - أميرة القحطاني - قائمة أرخص سيارة صينية BYD في السعودية و التي تشمل سيارات بي واي دي هان، تشين بلس، أوتو 3، وسيل، تمتلك مجموعة من المزايا المشتركة التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين ، تتوفر السيارات من خلال وكالة الفطيم .

تتمتع هذه السيارات بمدى قيادة طويل، وشحن سريع، وتصميم داخلي فسيح، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أنظمة السلامة والأمان. سواء كنت تبحث عن سيارة للاستخدام اليومي أو للرحلات الطويلة، فإن سيارات BYD توفر لك تجربة قيادة ممتعة ومريحة.

أرخص سيارة صينية BYD في السعودية

سعر بي واي دي تشين بلس

بي واي دي تشين بلس 2024 هي سيارة سيدان هجينة كهربائية تجمع بين الأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الوقود والتصميم الأنيق.

نوع البطارية: ليثيوم فوسفات الحديد (LFP): هذا النوع من البطاريات يتميز بسلامته العالية وطول عمره، مما يجعله اختيارًا شائعًا في السيارات الكهربائية والهجينة.

محرك كهربائي: بقوة 145 كيلو واط (197 حصان)، يوفر المحرك الكهربائي تسارعًا سريعًا وقوة دفع جيدة.

قدرة البطارية: 18.3 كيلو واط/ساعة: هذه القدرة توفر مدى قيادة كهربائي معقول، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي في المدن.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي: يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي تجربة قيادة سلسة ومريحة.

عدد الأبواب والمقاعد: 4 أبواب و 5 مقاعد: تصميم تقليدي يوفر مساحة داخلية مريحة لعدد متوسط من الركاب.

نوع الوقود: PHEV: يعني أن السيارة تعمل بالبنزين والكهرباء ويمكن شحن البطارية من مصدر خارجي.

نوع المحرك: Plug-in Hybrid: نفس معنى PHEV، وهو يشير إلى أن السيارة مزودة بمحرك بنزين ومحرك كهربائي ويمكن شحن البطارية.

طاقة المحرك: 81 كيلو واط (110 حصان): هذه هي قوة محرك البنزين، والذي يعمل بالاشتراك مع المحرك الكهربائي لتوفير القوة الكلية للسيارة.

تتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 1000 كيلومتر، مع ضمان للبطارية لمدة 8 سنوات أو 150,000 كيلومتر، وضمان للسيارة لمدة 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر.

أسعار سيارات بي واي دي بالسعودية BYD Song Plus : يبلغ سعر السيارة 90,900 ريال سعودي، بينما يبلغ القسط الشهري 999 ريال سعودي.

سعر بي واي دي أوتو 3

سيارة بي واي دي أوتو 3 هي سيارة كهربائية كهربائية بالكامل (EV) تتميز بمجموعة واسعة من الميزات التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارة صديقة للبيئة وعملية.

السلامة: حصلت سيارة صينية BYD على تصنيف 5 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية، مما يضمن حماية عالية للركاب في حالة وقوع حادث.

الميزات: تتميز السيارة بمجموعة واسعة من الميزات الحديثة، مثل فتحة سقف بانوراما، شاشة وسائط متعددة كبيرة، شاحن لاسلكي، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار.

البطارية: تستخدم السيارة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) ذات كفاءة عالية وعمر طويل.

المدى: مع قدرة بطارية تبلغ 60.5 كيلوواط ساعة، من المتوقع أن توفر السيارة مدى قيادة جيدًا بشحنة واحدة.

الشحن: تدعم السيارة ميزة الشحن السريع، مما يقلل من وقت الشحن.

الضمان: تقدم الشركة ضمانًا طويل الأمد للبطارية والسيارة، مما يوفر راحة البال للمالك.

الميزات الإضافية: تتميز سيارة صينية BYD اوتو 3 بفلتر هواء عالي الكفاءة، ومحطة طاقة متنقلة (V2L) لتزويد الأجهزة الأخرى بالطاقة.

نوع البطارية: ليثيوم فوسفات الحديد (LFP): تتميز هذه البطاريات بسلامتها العالية وطول عمرها.

قدرة البطارية: 60.5 كيلوواط ساعة: هذه القدرة توفر مدى قيادة جيدًا، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي: يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي تجربة قيادة سلسة ومريحة.

المحرك: محرك كهربائي ذو مغناطيس دائم: يوفر هذا النوع من المحركات عزم دوران فوري وكفاءة عالية.

محطة الطاقة المتنقلة (V2L): هذه الميزة تسمح لك باستخدام السيارة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الأخرى.

سعر السيارة (139,900 ريال) والقسط الشهري (1,499 ريال) .

بي واي دي سونج بلس

سونج بلس هي سيارة سيارة صينية BYD رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كهربائية، تتميز بتصميمها الأنيق وأدائها القوي وميزاتها التقنية المتقدمة. تعتبر هذه السيارة منافسًا قويًا في سوق السيارات الكهربائية، وذلك بفضل المزايا العديدة التي تقدمها.

التصميم الخارجي: تتميز بتصميم عصري وجذاب، مع عجلات ألمنيوم رياضية مقاس 19 بوصة ومصابيح LED أمامية أوتوماتيكية.

تتميز بتصميم عصري وجذاب، مع عجلات ألمنيوم رياضية مقاس 19 بوصة ومصابيح LED أمامية أوتوماتيكية. التجهيزات الداخلية: تأتي بداخلية فاخرة مع شاشة وسائط متعددة دوارة كبيرة مقاس 15.6 بوصة، ونظام مناخي ذو منطقتين، وتنجيد جلدي فاخر.

تأتي بداخلية فاخرة مع شاشة وسائط متعددة دوارة كبيرة مقاس 15.6 بوصة، ونظام مناخي ذو منطقتين، وتنجيد جلدي فاخر. الأداء: مزودة بمحرك كهربائي قوي يولد قوة 360 حصان، مما يوفر تسارعًا سريعًا واستجابة فورية. كما تحتوي على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر يوفر قوة إضافية ومدى قيادة أطول.

مزودة بمحرك كهربائي قوي يولد قوة 360 حصان، مما يوفر تسارعًا سريعًا واستجابة فورية. كما تحتوي على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر يوفر قوة إضافية ومدى قيادة أطول. التكنولوجيا: تتميز بمجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، مثل كاميرا 360 درجة، ونظام مساعدة على القيادة، وشحن لاسلكي للهواتف المحمولة.

تتميز بمجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، مثل كاميرا 360 درجة، ونظام مساعدة على القيادة، وشحن لاسلكي للهواتف المحمولة. البطارية: تستخدم بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) ذات كفاءة عالية وعمر طويل، مع ضمان لمدة 8 سنوات أو 150,000 كيلومتر.

تستخدم بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) ذات كفاءة عالية وعمر طويل، مع ضمان لمدة 8 سنوات أو 150,000 كيلومتر. الأسعار: يبلغ سعر السيارة 118,900 ريال، مع خيار التقسيط الشهري بـ 1,299 ريال.

بي واي دي سيل

السعر: سيل سيارة صينية BYD يبدأ سعرها من 164,900 ريال سعودي، مع خيار التقسيط الشهري ابتداءً من 1,749 ريال. هذا السعر يجعلها تنافسية في فئتها.

الأداء : تتميز السيارة بمحرك مزدوج يوفر قوة هائلة تصل إلى 523 حصان، مما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.8 ثانية فقط. هذا الأداء الرياضي يجعلها تجربة قيادة مثيرة.

المدى : يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 570 كيلومتر بشحنة واحدة وفقًا لمعيار WLTP، مما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة دون القلق بشأن نفاد الشحن.

الدفع الرباعي : نظام الدفع الرباعي يوفر للسيارة ثباتًا وتحكمًا ممتازين على مختلف أنواع الطرق.

نظام صوتي Dynaudio : يوفر هذا النظام تجربة صوتية غامرة بفضل مكبرات الصوت الـ 12 التي تضمن جودة صوت عالية ونقية.

كاميرا 360 درجة : تمنحك رؤية شاملة حول السيارة مما يسهل عملية المناورة والركن في الأماكن الضيقة.

شاشة وسائط متعددة دوارة : شاشة الـ 15.6 بوصة تدور كهربائياً وتوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات الترفيهية.

جلد فاخر : تكسو الجلد الفاخر مقاعد السيارة وبعض أجزاء التابلوه، مما يضفي لمسة من الفخامة والراحة على المقصورة الداخلية.

نظام تثبيت السرعة التكيفي : يساهم هذا النظام في تقليل التعب أثناء القيادة الطويلة ويحافظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مقاعد أمامية مهواة: توفر هذه الميزة راحة إضافية خاصة في الأجواء الحارة، حيث تعمل على تبريد المقاعد وتوفير تجربة قيادة مريحة.

سيارة صينية BYD بي واي دي هان

تصنف هذه السيارة على انها من سيارات صينية فخمة مشهورة في المجتمع السعودي .

الأداء: تتميز هان بمحرك مزدوج يوفر قوة هائلة وتسارعًا مذهلاً من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.9 ثانية فقط. نظام الدفع الرباعي يضمن ثبات السيارة وتحكمها في مختلف الظروف.

المدى: بفضل بطارية ليثيوم حديد الفوسفات ذات الكفاءة العالية، يمكن لـ هان قطع مسافة تصل إلى 521 كيلومتر بشحنة واحدة وفقًا لمعيار WLTP.

التجهيزات: تأتي هان محملة بأحدث التقنيات، مثل شاشة وسائط متعددة دوارة كبيرة، ونظام صوتي فاخر من Dynaudio، وكاميرا للرؤية المحيطية، وشاشة عرض رأسية، وفتحة سقف بانورامية.

الراحة والرفاهية: المقاعد الفاخرة، ونظام التكييف الأوتوماتيكي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، كلها تساهم في توفير تجربة قيادة مريحة وممتعة.

الضمان: تقدم بي واي دي ضمانًا طويل الأمد للبطارية والمركبة، مما يعطي العملاء راحة البال.

السعر والتقسيط: يبدأ سعر السيارة من 234,900 ريال سعودي، مع خيار التقسيط الشهري ابتداءً من 2,499 ريال، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من العملاء.

عروض سيارات BYD 2024 الصينية في السعودية

عرض بي واي دي HAN

قسط شهري يبدأ من 2599 ريال .

3 سنوات صيانة او 60 الف كم .

1 سنة تسجيل .

عرض سيارة صينية BYD Seal

قسط شهري يبدأ من 1799 ريال .

3 سنوات صيانة او 60 الف كم .

1 سنة تسجيل .

عرض بي واي دي Atto 3

قسط شهري يبدأ من 1399 ريال .

3 سنوات صيانة او 60 الف كم .

1 سنة تسجيل .

عرض بي واي دي Song Plus

قسط شهري يبدأ من 1199 ريال .

2 سنة خدمة صيامة او 40 الف كم .

1 سنة تسجيل .

عرض بي واي دي Qin Plus

قسط شهري يبدأ من 999 ريال .

1 سنة تسجيل .

1 سنة خدمة او 40 الف كم .