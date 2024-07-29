تعرف على Nova Flip .. هواوي تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي

الرياض - أميرة القحطاني - تواصل شركة هواوي الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية، ومع انتظار التفاصيل المتعلقة بسلسلة Nova 13 وNova Flip المرتقبة بفارغ الصبر، قامت الشركة بأولى خطواتها من خلال عرض هاتفها الذكي القابل للطي، إليكم التفاصيل.

موعد الكشف عن هاتف Nova Flip

أطلقت شركة هواوي مقطع فيديو يظهر تصميم أول هاتف قابل للطي من علامة نوفا التجارية، وهو Nova Flip، والذي من المقرر الكشف عنه في الصين في 6 أغسطس، ويكشف مقطع الفيديو الترويجي، الذي يعرض النموذج الأخضر.

ملامح تصميم هاتف Nova Flip

يظهر مقطع الفيديو أن الجهاز يتميز بشاشة قابلة للطي إلى الداخل بتصميم مثقوب، وتحتوي الحافة اليمنى للجهاز على أزرار التحكم في الصوت وزر الطاقة المدمج مع مستشعر بصمة الإصبع، فيما تحتوي الحافة العلوية على ميكروفون، بينما تحتوي الحافة السفلية على درج بطاقة SIM وميكروفون ومنفذ USB-C وشبكة مكبر صوت، وتتميز اللوحة الخلفية بوحدة كاميرا مزدوجة رأسية وشاشة ثانوية مربعة الشكل داخل وحدة مستطيلة.

ولم يتم الكشف عن المواصفات الفنية لهاتف Nova Flip، ولكن من المتوقع أن يتميز بمواصفات متوسطة أو متوسطة أعلى، حيث تستهدف العلامة التجارية الفرعية Nova الجيل الأصغر سنًان وتمثل هذه الخطوة ثاني خطوة لشركة هواوي في سوق الهواتف القابلة للطي بعد سلسلة Pocket التي تم إصدارها سابقًا.

وفي سياق متصل تشير كافة المعلومات الواردة من هواوي إلى أن الشركة تستعد لإطلاق سلسلة Nova 13 في الصين في شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن تتضمن هذه السلسلة طرازات Nova 13 وNova 13 Pro وNova 13 Ultra، إلا أن الشركة لم تؤكد بعد إطلاق هذه الأجهزة رسميًا.