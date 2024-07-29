- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغر للشباب، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر، حيث تعلن شركة أخناتون للتجارة والتوزيع، إحدى شركات مجموعة EVA، وهي تقدم خدمات تجارية متكاملة، في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونستعرض الآن من خلال الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على النحو التالي:
وظائف شركة أخناتون للتجارة والتوزيع
- مطلوب محضر مخازن، ولا يشترط حبرة.
- مطلوب مروج دعاية ويشترط خبرة في مجال العمل.
الشروط والمزايا
يشترط أن لا يزيد السن عن 32 سنة، وان لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة للعاملين والمقبولين بها رواتب مجزية وعمولات وفرص للترقي وتدريب، والعمل 9 ساعات ويوم أجازة بالأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.
وظائف أخرى: –
كيفية التقديم على الوظائف
للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التقديم من خلال ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أخناتون للتجارة والتوزيع“.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة أخناتون للتجارة والتوزيع لجميع المؤهلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.