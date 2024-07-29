الزنجبيل مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة.. ماذا تعرف عن الزنجبيل وأثره على جسمك؟

الرياض - أميرة القحطاني - الزنجبيل هو نبات ذو فوائد صحية وعلاجية عديدة، ويستخدم في الطبخ والشراب كما يستخدم في الطب التقليدي، فهو غني بالعناصر الغذائية الصحية المفيدة، وذكر في العديد من الكتابات القديمة كعلاج لعدد من الأمراض كمشاكل المعدة والغثيان والآم العضلات والمفاصل والإنفلونزا، وغيرها، وساعفي هذا المقال، سنتعرف على بعض من فوائد الزنجبيل وكيفية استخدامه.

القيمة الغذائية للزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من الماء، وكمية قليلة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات.

يحتوي الزنجبيل على فيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B6 وفولات ونياسين.

يحتوي الزنجبيل على معادن مثل الحديد والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والصوديوم.

يحتوي الزنجبيل على مضادات أكسدة مثل جنجيرول وشوجاول وزيرجيرول، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم.

فوائد الزنجبيل

يحسن الزنجبيل من صحة القلب والشرايين، حيث يساعد على تقليل مستويات الكولسترول في الدم وتنظيم ضغط الدم، كما يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز.

يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، لكن يجب على مرضى السكري عدم تجاوز تناول 4 غرامات من الزنجبيل يومياً.

يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والبروستاتا والجلد والرئة، وذلك لأنه يحتوي على مضادات أكسدة ومادة نشطة تسمى جنجيرول تحارب الخلايا السرطانية.

يخفف من آلام الصداع والصداع النصفي، حيث يعمل كمسكن ومضاد للالتهابات، كما يقلل من الغثيان والدوار التي قد تصاحب الصداع.

يعالج التهابات الجهاز التنفسي، ويخفف من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، كما يساعد على التخلص من التهاب الحلق والسعال والبلغم.

يقلل من آلام التهاب المفاصل، وذلك لأنه يحتوي على أنزيمات تحلل البروتينات التي تسبب التهابات المفاصل.

يساعد على تحسين عملية الهضم، ويخفف من عسر الهضم وحموضة المعدة، كما يُسرّع من إفراغ المعدة من المحتوى الغذائي.

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كيفية استخدام الزنجبيل

يمكن تناول جذور الزنجبيل طازجة أو مطحونة أو مجففة.

يمكن إضافة الزنجبيل إلى الأطعمة والسلطات والحساء والمخللات والمربيات والعصائر والشاي وغيرها من المشروبات.

يمكن تحضير منقوع الزنجبيل بإضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون أو قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء المغلي، وتركه لمدة 10 دقائق ثم شربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

يمكن استخدام زيت الزنجبيل للتدليك على الجسم أو الاستنشاق أو الاستحمام به، حيث يساعد على تخفيف التوتر والاسترخاء.

يعتبر تناول الزنجبيل بشكل معتدل آمنًا لمعظم الأشخاص، لكن يجب تجنب تجاوز تناول 4 غرامات منه يوميًا، حيث قد يسبب آثارًا جانبية مثل حرقان في المعدة أو اضطراب في المعدة أو تهيج في الفم أو حساسية جلدية.

يُنصح بالابتعاد عن تناول الزنجبيل للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في تخثر الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات في المرارة أو التهاب المعدة أو قرحة المعدة أو التهاب المريء.