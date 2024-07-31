متى موعد نزول حساب المواطن الدفعة 81 في حسابات المستفيدين لشهر أغسطس 2024؟ التفاصيل

الرياض - أميرة القحطاني - متى موعد نزول حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024؟ هذا ما نتعرف عليه فتجدر الإشارة إلى أن ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر أغسطس 2024، ومع بداية الشهر الميلادي الجديد يتساءل عدد كبير من الأفراد على مستوى المملكة العربية السعودية من المستحقين من دعم حساب المواطن عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024 في حسابات المواطنين البنكية، وفي هذا المقال نوضح لكم موعد صرف حساب المواطن وفق ما أوضحه البرنامج من خلال صفحة خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تابع للتفاصيل.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 81

من المقرر أن ينزل برنامج حساب المواطن للدفعة الجديدة 81 لشهر أغسطس 2024 في يوم الأحد الموافق ليوم 11/8/2024 الموافق 7 من صفر 1446، حيث بالصرف في هذا اليوم، تكون الجهات المعنية بالبرنامج بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أخرت يوم الصرف المعتاد ليوم واحد، فقد كان من المقرر أن يتم الصرف في يوم 10 من الشهر الميلادي، ولمصادفة يوم 10 هذا الشهر ليوم السبت من الأسبوع وهو يوم عطلة رسمية، يتم التأجيل ليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم حساب المواطن ينزل في حسابات المواطنين في يوم 1 أغسطس 2024 من صباح اليوم بالساعة 12 صباحًا، ويستمر البرنامج في نزول الدعم في الحسابات حتى الدقائق الأخيرة من مساء نفس اليوم أي بالساعة 23:59 على أن يتم نزول الدعم للأفراد المستوفية للشروط والمستحقة للدعم.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

أيضًا، فقد أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال اتباع بعض الخطوات، تلك الخطوات تتمثل في التالي: