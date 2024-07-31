موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الثانوية العامة 2024، من اكثر الجمل بحثا على مدار الأيام الماضية، حيث يتسارع الآلاف من طلاب الثانوية العامة، بمختلف الشعب “علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، للبحث عن روابط مباشرة للحصول على النتيجة، وذلك في ترقب شديد للإعلان عنها، حيث أعلنت بعض المصادر بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة من المتوقع اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع المقبل.
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024
سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلانها رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، واعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تكون النتيجة جاهزة عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم بداية الأسبوع المقبل.
نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2024
لا زالت عمليات رصد الدرجات وإجراءات التصحيح جارية في مواد الثانوية العامة، وقد أعلنت الوزارة غلى نسب النجاح في بعض مواد الثانوية العامة 2024، والتي جاءت على النحو التالي:
- نسبة النجاح في مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح في مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.
- نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%.
- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.
- نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62%.
- نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 94.21%.
توزيع درجات مجموع الثانوية العامة 2024
يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة في مختلف الشعب “علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي” 410 درجة وتوزيعها كالتالي:
|المواد
|علمي علوم
|علمي رياضة
|شعبة الأدبي
|اللغة العربية
|80
|80
|80
|اللغة الأجنبية الأولى
|50
|50
|50
|اللغة الأجنبية الثانية
|40
|40
|40
|كيمياء
|60
|60
|–
|فيزياء
|60
|60
|–
|أحياء
|60
|–
|–
|جيولوجيا وعلوم بيئية
|60
|–
|–
|جبر وهندسة فراغية
|–
|30
|–
|تفاضل وتكامل
|–
|30
|–
|استاتيكا
|–
|30
|–
|ديناميكا
|–
|30
|–
|تاريخ
|–
|–
|60
|جغرافيا
|–
|–
|60
|علم النفس والاجتماع
|–
|–
|60
|فلسفة ومنطق
|–
|–
|60
روابط مباشرة نتيجة الثانوية العامة 2024
يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها من خلال الروابط التالية:-
- لينك بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم “اضغط هنا “.
- لينك مباشر نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع وزارة لتربية والتعليم “من هنا“.
- لينك مباشر نتيجة الثانوية العامة 2024 الوطن “من هنا“.
- لينك مباشر نتيجة الثانوية العام 2024 بوابة الأسبوع “اضغط هنا“.
- لينك مباشر نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع “من هنا“.
- لينك مباشر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس “نتيجة نت من هنا“.
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