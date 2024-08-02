للعمل من المنزل.. وظائف خالية بشركة Insurance consultant للإناث برواتب تصل إلى 8000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا من الإناث فقط للعمل فورًا بشركة Insurance consultant، والعمل من المنزل أو الإدارة في أكتوبر، برواتب مجزية تبدأ من 6000 جنية إلى 8000 جنية، بالإضافة إلى أرباح سنوية ومزايا أخرى، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وطرق التقديم عليها:

وظائف شركة Insurance consultant company

مطلوب تلي سيلز، مؤهلات عليا، إناث فقط، العمل من المنزل.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وخبرة لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 29 سنة، وان تجيد مايكروسوفت أوفيس وان تجيد اللغة الإنجليزية، وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 6000 جنية إلى 8000 جنية + عمولة، وأرباح سنوية، ويوم إجازة في الأسبوع والعمل 8 ساعات يوميًا.

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كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة Insurance consultant company“.