وظائف خالية بشركة سبيد للتجارة والتوزيع للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن وزارة الرياضة والشباب عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا للعمل فورًا بشركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع، برواتب مجزية وتأمينات ومزايا عديدة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة سبيد للتجارة والتوزيع

مطلوب محاسب خبره لا تقل عن سنتين وإجادة تامه للتعامل مع برامج الكومبيوتر وبخاصة الأكسيل. مطلوب موظف خدمة عملاء، ويشترط إجادة تامه للتعامل مع برامج الكومبيوتر وبخاصة أكسيل. مطلوب مندوبين، يشترط توافر وسيلة انتقال سياره. مطلوب مندوب مبيعات مؤهل فوق متوسط ومؤهل عالي. مطلوب مندوب تحصيل وتسليم مؤهلات متوسطه. مطلوب سائقين درجة ثانيه.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 48 سنة، وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية وزيادات سنوية، وتدرج وظيفي، كما تقدم تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة سبيد العالمية

للتقديم على الوظائف المعلنة بوزارة الشباب والرياضة يرجى التسجيل باستمارة التوظيف بالرابط التالي”وظائف شركة سبيد للتجارة والتوزيع“، ثم الحضور إلى العنوان التالي: مركز شباب الانفوشي – الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024.