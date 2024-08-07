توقعات تنسيق الجامعات 2024 لشعبتي العلمي والأدبي.. اعرف هتدخل أيه

الرياض - أميرة القحطاني - ألسن كفر الشيخ 368 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 361 سياسة واقتصاد السويس 358 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 إعلام القاهرة 355 ألسن عين شمس 355 سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 ألسن الفيوم 353.5 ألسن بني سويف 350.5 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 إعلام عين شمس 351.5 إعلام المنوفية 349 ألسن المنيا 349 ألسن أسوان 348 ألسن سوهاج 347.5 ألسن الأقصر 346.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345 إعلام جنوب الوادي 343 آثار دمياط 341 آثار القاهرة 340 آثار عين شمس 340 الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345 إعلام بني سويف 345 آثار الفيوم 337 الإعاقة والتأهيل بني سويف 337 آثار ولغات مطروح 336.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5 تربية العريش 309.5 تربية أسيوط 309.5 تربية بني سويف 310.5 تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 تربية الوادي الجديد 308.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308 تربية سوهاج 306.5 تربية جنوب الوادي 307 تربية بورسعيد 338.5 تربية (طفولة) السويس 292 تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 تربية طفولة مبكرة القاهرة 291 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال حلوان 290.5 تجارة عين شمس 309 تجارة الإسكندرية 310.5 تجارة السويس 292 تجارة بني سويف 291.5 تجارة مدينة السادات 289.5 تجارة أسيوط 289.5 حقوق دمياط 312 حقوق سوهاج 306.5 حقوق القاهرة 291 حقوق المنيا 290 آداب الإسكندرية 312 آداب حلوان 312 آداب بنها 307 آداب بورسعيد 293.5 آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 آداب أسوان 292.5 آداب كفر الشيخ 291.5 آداب انتساب موجه بنها 292.5 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291 آداب دمنهور 290.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5 الإعاقة والتأهيل بني سويف 337

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