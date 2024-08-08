تعرف على توقعات تنسيق المرحلة الأولى لجميع شعب الثانوية العامة

الرياض - أميرة القحطاني - بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن التنسيقات، حيث يصل توقعات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم إلى 88.4% وشعبةعلمي رياضة إلى 86% وشعبة الأدبي إلى 75%. مؤاشرات تنسيق الكليات لشعبة علمي علوم تأخذ كلية طب القاهرة من 94%. تأخذ صيدلية القاهرة من 92%. يأخذ طب بيطري عين شمس من 90%. يأخذ طب بنها من 91%. يأخذ طب دمياط من 91%. يأخذ طب عين شمس من 93.5%. يأخذ علاج طبيعي من 89%. مؤاشرات القسم الأدبي كلية تربية من 70%.

كلية الأثار من 75%.

كلية التجارة من 70%.

كلية الحقوق 65%.

كلية الإعلام 75%.

تأخذ كلية سياسة واقتصاد من 80%.

كلية الأداب من 70%.

تأخذ كلية السياحة والفنادق من 55%. تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة كلية هندسة طنطا من 84%.

كلية هندسة كفر الشيخ من 83%.

كلية هندسة المنصورة من 85%.

كلية هندسة دمياط من 85%.

كلية هندسة الزقايق من 83%.

كلية هندسة في شبين الكوم من 83%.

تأخذ كلية هندسة السويس من 81%.

تأخذ كلية هندسة بنها من 83%.

تأخذ كلية هندسة القاهرة من 86%.

تأخذ كلية هندسة الإسكندرية من 85%.

تأخذ كلية هندسة عين شمس من 86%.

تأخذ كلية حاسبات ومعلومات سوهاج من 71%.

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