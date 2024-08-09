أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم إلى 13.07 جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنوك جاء اليوم كالتالي: جاء اليوم كالتالي: سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم إلى 13.11 جنيه للشراء و 13.15 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم إلى 13.10 جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 13.04 جنيه للشراء و 13.13 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: وصل سعر الريال السعودي فيه اليوم إلى 13.09 جنيه للشراء و 13. 12 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر الريال السعودي فيه اليوم نحو 12.98 جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة: وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم إلى 13.02 جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: وصل سعر الريال السعودي فيه اليوم إلى 12.67 جنيه للشراء و 13.13 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني: بلع سعر الريال السعودي فيه اليوم نحو 13 جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع.

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