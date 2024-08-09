نوادي كود الرياضية “حسن علام” تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن نوادي كود الرياضية “حسن علام” عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من المدربين للعمل فورًا بفرع القاهرة الجديدة بالتجمع الأول، ويشترط مؤهلات عليا، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها:

وظائف نوادي كود الرياضية

مطلوب مسئول صحة وسلامة مهنية (HSE).

مطلوب فنين حمامات سباحة.

مطلوب أمين مخزن.

مطلوب منقذ (لايف جارد).

مطلوب مدربين سباحة.

الشروط والمزايا

يشترط لمن يرغب مؤهلات عليا، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب، وان يجيد اللغة الإنجليزية، والوظائف متاحة للجنسين، وان لا يزيد السن عن 38 سنة.

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وتقدم نوادي كود الرياضية للعاملين بها رواتب مجزية وحوافز سنوية، وتأمينات طبية واجتماعية، وبدل مواصلات والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم أجازة أسبوعيًا.

رابط التقديم على وظائف نوادي كود الرياضية “حسن علام”

للتقديم على الوظائف المعلنة بنوادي كود الرياضية، يشترط التسجيل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف نوادي كود الرياضية“.