تعرف على فوائد نبات الرجلة

الرياض - أميرة القحطاني - نبات الرجلة هو نوع من النباتات البرية الكيميائية ولها اسم آخر وهو البقلة أو الفرفحينا وقد تحمل مواد كيمائية تستخدم في علاج الأمراض الخطيرة، كما أنها تنبت في فصل الصيف.

فوائد الرجلة

تمنع تصلب الشرايين.

تعمل على طرد الديدان الحلقية من الجسم.

تستخدم في علاج الحمى.

تستخدم في علاج الصداع.

تعمل على معالجة الفطريات والبكتيريا.

تمنع التهابات الجهاز الهضمي.

تساعد في علاج الإسهال.

تعمل على تعزيز صحة القلب.

تعمل على خفض الوزن.

تعمل في الحفاظ على صحة الجلد والبشرة.

تساعد في القضاء على الكوليسترول.

تساعد في قتل السرطان.

تعمل في الحفاظ على صحة الدماغ.

أضرار نبات الرجلة

لها العديد من الفوائد ومنها:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من وجود حصوات على الكلى أو التهابات في المسالك البولية عدم تناول الرجلة كما يجب على المرأة الحامل أن تستشير الطبيب قبل تناولها.