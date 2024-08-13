أسعار الذهب اليوم 13 أغسطس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3470 جنيه للبيع و 3460 جنيه للشراء. أسعار الذهب جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3965.75 جنيه للبيع و 3954.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3635.25 جنيه للبيع و 3624.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2974.25 جنيه للبيع و 2965.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2313.25 جنيه للبيع و 2306.75 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 12: بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1982.75 جنيه للبيع و 1977.25 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 9: وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1487.25 جنيه للبيع و 1482.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 26681 جنيه للبيع و 26840 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2471.92 دولار للبيع و 2471.65 دولار للشراء.

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