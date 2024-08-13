أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليوم في بنك مصر إلى 53.74 جنيه للشراء و 53.93 جنيه للبيع.
أسعار اليورو داخل البنوك
جاء اليوم كالتالي:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 53.82 جنيه للشراء و 53.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 53.74 جنيه للشراء و 53.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 53.93 جنيه للشراء و 53.72 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس:
بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 53.75 جنيه للشراء و 53.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 53.81 جنيه للشراء و 54.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 53.74 جنيه للشراء و 53.94 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة:
وصل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم إلى 53.93 جنيه للشراء و 53.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي:
بلغ سعر اليورو فيه اليوم نحو 53.94 جنيه للشراء و 53.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو في السوق السوداء
وصل سعر اليورو في السوق السوداء من خلال تعاملات اليوم إلى 55.39 جنيه للشراء و 54.83 جنيه للبيع.
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