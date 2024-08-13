أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليوم في بنك مصر إلى 53.74 جنيه للشراء و 53.93 جنيه للبيع.

أسعار اليورو داخل البنوك

جاء اليوم كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري:

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 53.82 جنيه للشراء و 53.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 53.74 جنيه للشراء و 53.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 53.93 جنيه للشراء و 53.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس:

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 53.75 جنيه للشراء و 53.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 53.81 جنيه للشراء و 54.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 53.74 جنيه للشراء و 53.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة:

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم إلى 53.93 جنيه للشراء و 53.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي:

بلغ سعر اليورو فيه اليوم نحو 53.94 جنيه للشراء و 53.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء

وصل سعر اليورو في السوق السوداء من خلال تعاملات اليوم إلى 55.39 جنيه للشراء و 54.83 جنيه للبيع.