تعرف على فوائد التين الشوكي للجسم

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الرياض - أميرة القحطاني - يعد نبات التين الشوكي من النباتات التي تنمو في فصل الصيف والذي يتميز بطعمه الجميل، كما أنه له فوائد صحية و كثيرة مفيدة لجسم الإنسان.
فوائد التين الشوكي
له العديد من الفوائد منها:
- يساعد في فقدان الوزن.
- يعمل على تحسين الجهاز الهضمي:
- يعمل على تقوية جهاز المناعة.
- يعمل على خفض مستوي السكر في الدم.
- يعمل على تحسين صحة القلب.
- يمنع تصلب الشرايين.
- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.
- يعمل على تخليص الجسم من السموم.
- يعمل على تقوية العظام.
- يعمل على تقوية الأسنان.
- يعمل على تحفيز إنتاج كرات الدم البيضاء.
- يعمل على خفض مستوي الكوليسترول في الدم.
- يمنع الإصابة بسرطان القولون.
- يساعد في تنظيم عملية الهضم.
- يساعد على تحسين وظائف الكلى.
أضرار التين الشوكي
عند الإفراط في تناوله قد يحدث بعض الأضرار ومنها حدوث غثيان وانسداد في الأمعاء وأيضا حدوث انتفاخ وإسهال وعسر هضم لذلك يجب عدم الإكثار في تناوله.
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