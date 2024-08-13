وظائف خالية بشركة ZatCare لمستحضرات التجميل لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة ZatCare لمستحضرات التجميل من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف المتاحة للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، وذلك لحملة مختلف المؤهلات، برواتب مجزيا وتأمينات ومزايا أخرى، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو الأتي:

وظائف شركة ZatCare لمستحضرات التجميل

مطلوب موظف Promoter، مؤهل عالي.

مطلوب موظف Sales Outdoor، مؤهل عالى.

مطلوب موظف Medical Rep، مؤهل صيدلية أو علوم أو بيطري.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وان يكون المؤهل مناسب للوظيفة المتقدم إليها، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وان يجيد اللغة الانجليزية، وتقديم موقف واضح من التجنيد.

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وتقدم الشركة للعاملين بها رواتب مجزية حسب الخبرة، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويومين أجازة أسبوعيًا، كما توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على الوظائف:

للراغبين للالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ZatCare لمستحضرات تجميل“.