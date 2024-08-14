لمنع شيب الشعر.. أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للحفاظ على لون الشعر وتأخر ظهور الشعر الأبيض

الرياض - أميرة القحطاني - يحدث الشيب عندما تتوقف بصيلات الشعر عن إنتاج الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي الشعر لونه، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الشيب المبكر، بما في ذلك الوراثة، والتعرض للشمس، والضغوط، وبعض الحالات الطبية.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على لون الشعر وتقيه من الشيب المبكر، هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد على إنتاج الميلانين وتعزيز صحة الشعر بشكل عام.

الأطعمة التي تحافظ على لون الشعر وتقيه من الشيب المبكر

الخضروات الورقية الخضراء: تحتوي الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والجرجير واللفت، على نسبة عالية من الحديد، وهو عنصر غذائي أساسي لإنتاج الميلانين.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف، كما أنها تحتوي على النحاس، وهو عنصر غذائي آخر مهم لإنتاج الميلانين.

منتجات الألبان: تحتوي منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن واللبن، على نسبة عالية من فيتامين B12، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الشعر بشكل عام.

البيض: يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر غذائي أساسي لنمو الشعر وصحته، ويحتوي على فيتامينات B، والتي يمكن أن تساعد في منع الشيب المبكر.

عنب الثعلب الهندي “أملا”: ويعد مصدر جيد لفيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين ويمنع الشيب المبكر.

الفول السوداني وبذور عباد الشمس: تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الزنك، وهو عنصر غذائي مهم لإنتاج الميلانين.

أقرأ أيضا: –

بالإضافة إلى هذه الأطعمة، هناك بعض الفيتامينات والمعادن الأخرى التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على لون الشعر وتقيه من الشيب المبكر، وتشمل هذه:

فيتامين A: يساعد فيتامين A على حماية بصيلات الشعر من التلف.

فيتامين C: يساعد فيتامين C على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يعطي الشعر قوته.

فيتامين E: يساعد فيتامين E على حماية الشعر من تلف الجذور الحرة.

الحديد: يساعد الحديد على إنتاج الميلانين.

النحاس: يساعد النحاس على إنتاج الميلانين.

الزنك: يساعد الزنك على إنتاج الميلانين.

من المهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الشعر.