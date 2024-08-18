مطاعم أكله تعلن عن وظائف لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة نقش لإدارة المطاعم، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات بمطاعة أكله، للعمل فورًا بفروع الشركة في المهندسين والشيخ زايد والتجمع الثالث، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب مجزية تصل إلى 15000 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف مطاعم أكله

مطلوب مدير مطعم، ويشترط خبرة 3 سنوات على الأفل.

مطلوب مساعد مدير مطعم، ويشترط خبرة 3 سنوات على الأفل.

مطلوب شيف عمومي، ويشترط خبرة في مطبخ لبناني أو سوري.

مطلوب رئيس قسم مخازن.

مطلوب أمين مخازن.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات متوسطة أو عليا، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة رواتب مجزية تصل إلى 15000 جنية، وراتب شيف عمومي يصل إلى 30000 جنيها، كما توفر وجبات يوميًا واجازات سنويًا، وترقيات، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين يرجى التقديم من خلال تسجيل البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف مطاعم أكله“.