تعرف على أفضل 3 شركات بيع سبائك الذهب في السعودية وكم قيمة سعر السبيكة اليوم 19 أغسطس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - يعد شراء الذهب من أهم القرارات الاستثمارية التي يسعى لها الراغبون في ضمان الأمان والاستقرار المالي حيث يتميز الذهب بالحفاظ على قيمته على المدى الطويل حتى مع تراجع باقي العملات، وفي هذا السياق، توفر الشركات المتخصصة في إنتاج السبائك إمكانية الحصول على هذه السبائك الثمينة بشكل مباشر وفوري، فإذا كنت تتساءل عن أفضل الشركات الموثوقة في هذا المجال، فلا تذهب أبعد من ذلك، نحن هنا لمساعدتك في الاختيار من بين أوثق الشركات المصنعة لسبيكة الذهب بأعلى جودة ونقاء وسعر معقول أيضاً، لذلك لا تتردد في الاطلاع على المعلومات والعناوين المتعلقة بأهم شركات بيع سبائك الذهب في الساحة السعودية.

آخر سعر سبيكة الذهب اليوم 19 أغسطس 2024 في السعودية

يعرض الجدول التالي أسعار سبائك الذهب لعيار 24 اليوم الأثنين 19 أغسطس 2024 حيث يتم تقديم الأسعار بالريال السعودي وما يعادلها بالدولار لتسهيل المقارنة، بما يمكنكم من الإطلاع على آخر تحديثات الأسعار لسبائك الذهب الخالص ذات النقاء (999.9) والتي تشمل الأوزان الشائعة في السوق السعودي بالجرام والكيلو والأوقية ونقوم بتحديثها بشكل دوري.

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سبيكة ذهب 1 جرام ر.س 332.01 $88.54 سبيكة ذهب 2.5 جرام ر.س 792.30 $211.28 سبيكة ذهب 5 جرام ر.س 1,569.52 $418.54 جنية ذهب 8 جرام عيار 21 ر.س 2,535.37 $676.10 جنية ذهب 8 جرام عيار 22 ر.س 2,656.10 $708.29 جنية ذهب 8 جرام عيار 24 ر.س 2,897.57 $772.68 سبيكة ذهب 10 جرام ر.س 3,102.81 $827.42 سبيكة ذهب 20 جرام ر.س 6,163.37 $1,643.56 سبيكة ذهب أونصة ر.س 9,168.01 $2,444.80 سبيكة ذهب نصف أونصة ر.س 4,801.93 $1,280.51 سبيكة ذهب أونصة ر.س 9,556.92 $2,548.51 سبيكة ذهب 50 جرام ر.س 15,302.78 $4,080.74 سبيكة ذهب 100 جرام ر.س 30,545.19 $8,145.38 سبيكة ذهب تولة ر.س 3,619.06 $965.08 سبيكة ذهب 1 كيلو ر.س 303,942.75 $81,051.40 سبيكة ذهب نصف كيلو ر.س 152,243.02 $40,598.14

بعد معرفة أسعار سبائك الذهب أعلاه لتاريخ 19 أغسطس 2024 يمكنك الاختيار من بين أفضل شركات بيع سبائك الذهب وهي كالتالي

شركات تبيعك سبائك ذهب خالص بنقاوة 999.9 قيراط

1-شركة ديوان الذهب

هذه الشركة تعد الأبرز في الساحة فهي متخصصة في مجال بيع سبائك الذهب والفضة للعملاء بأفضل جودة، تأسست الشركة في عام 2000 ومقرها الرئيسي في جدة، ولها فرع آخر في الرياض، رقم الهاتف للتواصل 966126422264+ وموقعها الالكتروني هو dewanaldahab.com، كما يسهل على العميل الاستفادة من خدمة التسعير المباشر عبر موقعها الرسمي الذي يتيح متابعة أسعار الذهب عيار 24 قيراط بشكل مباشر وفوري.

2-مؤسسة خام الوطن، تأتي كشركة بارزة في بيع سبائك الذهب النقية داخل السعودية، ما يميزها توفيرها سبائك محلية بأعلى معايير الجودة بالاضافة إلى سبائك سويسرية من ماركة بامب الشهيرة، تتميز بتقديم خدمة تسوق الذهب اون لاين عبر موقعها الرسمي فضلاً عن التعامل مع خدمات دفع متعددة عند الشراء مثل “مدى” والتحويلات المصرفية المباشرة، مما يضمن لك تجربة تسوق مريحة وآمنة مع هذه الشركة الموثوقة.

3-شركة سبك للمعادن الثمينة، إذا كنت تبحث عن الجودة والتصاميم الفريدة فإن سبك هي وجهتك بكل تأكيد، هذه الشركة شهيرة في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات بما في ذلك بيع السبائك بوزن وأشكال مختلفة، يقع فرعها الأول في شارع الرس، المرقب، الرياض، 12645، (الفرع 2) 2752 طريق الملك فهد، الملك فهد، الرياض 12261 السعودية.

وفي ختام المقال حول أفضل شركات بيع سبائك الذهب في المملكة، يمكننا القول إن شركة ديوان الذهب هي من أفضل الشركات إحترافية وموثوقية بناء على الخدمات المقدمة وتجربة العملاء السابقين.