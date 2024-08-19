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تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024.. الأماكن الشاغرة لشعبتي العلمي والادبي

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الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين من طلاب الثانوية العامة 2024، عن تنسيق المرحلة الثانية، والكليات التي قد تكون متاحة، وخاصة مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى، حيث قد أعلن وزير التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية، بحيث يكون الحد الأدنى لشعبة علمي يبلغ نحو 265 درجة بنسبة 64.63، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية نحو 230 درجة بنسبة 56.9%.

الكليات التي قد تكون متاحة للمرحلة الثانية 2024

تشير التوقعات الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية 2024، في كافة الشعب، إلى توافر بعض كليات القمة، في تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة، من كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، ونستعرض الآن بعض الكليات التي قد تكون متاحة أمام طلاب المرحلة الثانية 2024 لشعبتي العلمي والأدبي، كالتالي:

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024.. الأماكن الشاغرة لشعبتي العلمي والادبي 1

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024.. الأماكن الشاغرة لشعبتي العلمي والادبي

 تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي علوم المرحلة الثانية

  • كلية الطب البيطري.
  • كلية التمريض.
  • كلية العلوم.
  • كلية الزراعة.
  • كلية الحاسبات والمعلومات
  • كلية الذكاء الاصطناعي.

كليات متاحة بالمرحلة الثانية 2024 لطلاب علمي

  • كلية الحاسبات والمعلومات.
  • كليات الذكاء الاصطناعي.
  • كلية التخطيط العمراني.
  • كلية فنون جميلة، قسم عمارة.
  • الجامعات التكنولوجية.
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • كلية الألسن.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة الأدبي 2024

  • كلية التربية تعليم ابتدائي.
  • كلية التربية شعبة طفولة مبكرة.
  • كلية الحقوق.
  • كلية الآداب.
  • كلية التربية النوعية.
  • كلية الخدمة الاجتماعية.
  • كلية دار العلوم.
  • كلية السياحة والفنادق.
  • كلية الاقتصاد المنزلي.
  • كلية التربية .
  • كلية التربية للطفولة المبكرة.

 

كليات قد تكون متاحة للمرحلة الثانية علمي وأدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

كليات قد تكون متاحة للمرحلة الثانية علمي وأدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024

موعد تنسيق المرحلة الثانية

من المؤكد أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء 20 أغسطس على أن ينتهي يوم السبت 24 أغسطس 2024.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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