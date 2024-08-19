تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024.. الأماكن الشاغرة لشعبتي العلمي والادبي

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين من طلاب الثانوية العامة 2024، عن تنسيق المرحلة الثانية، والكليات التي قد تكون متاحة، وخاصة مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى، حيث قد أعلن وزير التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية، بحيث يكون الحد الأدنى لشعبة علمي يبلغ نحو 265 درجة بنسبة 64.63، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية نحو 230 درجة بنسبة 56.9%.

الكليات التي قد تكون متاحة للمرحلة الثانية 2024

تشير التوقعات الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية 2024، في كافة الشعب، إلى توافر بعض كليات القمة، في تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة، من كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، ونستعرض الآن بعض الكليات التي قد تكون متاحة أمام طلاب المرحلة الثانية 2024 لشعبتي العلمي والأدبي، كالتالي:

تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي علوم المرحلة الثانية

كلية الطب البيطري.

كلية التمريض.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الذكاء الاصطناعي.

كليات متاحة بالمرحلة الثانية 2024 لطلاب علمي رياضة

كلية الحاسبات والمعلومات.

كليات الذكاء الاصطناعي.

كلية التخطيط العمراني.

كلية فنون جميلة، قسم عمارة.

الجامعات التكنولوجية.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الألسن.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة الأدبي 2024

كلية التربية تعليم ابتدائي.

كلية التربية شعبة طفولة مبكرة.

كلية الحقوق.

كلية الآداب.

كلية التربية النوعية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية دار العلوم.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية للطفولة المبكرة.

موعد تنسيق المرحلة الثانية

من المؤكد أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء 20 أغسطس على أن ينتهي يوم السبت 24 أغسطس 2024.