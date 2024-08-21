لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2024.. أماكن شاغرة بالمعاهد الفنية الصحية

الرياض - أميرة القحطاني - تنسيق المرحلة الثانية 2024، ومع استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثانية يبحث الكثيرين من الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة، حيث أعلن وزير التعليم العالي عن توافر أماكن شاغرة بالمعاهد الفنية الصحية والتمريض بالمحافظات، ونتطرق في هذا المقال على مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2024.

مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2024

وجاءت مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصحية والتمريض وفقا لتنسيق العام الماضي، إلى طلاب الثانوية العامة، الحاصلين على حد أدنى 289.5 درجة، بنسبة 70%، أو أعلى.

بينما جاءت مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصحية العام الماضي، لطلاب الثانوي الفني، كالتالي:

للحاصلين على شهادة الثانوي الفني التجاري، حد أدنى 96.8%.

للحاصلين على الثانوي الفني الصناعي، بحد أدنى 96.5%.

حيث تقبل المعاهد الفنية الصحية والتمريض، خريجي الثانوية العامة والثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، وتتميز المعاهد الفنية الصحية، بانه تتيح فرص للخريجين للعمل فروا عقب التخرج بالحكومة، كفنيين تحاليل طبية أو أشعة أو مراقبي أغذية تابع لوزارة الصحة.

كليات ومعاهد تمريض الشاغرة بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024

معهد فني تمريض طنطا.

تمريض حلوان.

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية.

تمريض عين شمس.

تمريض مطروح.

تمريض أسوان.

تمريض بني سويف.

تمريض جنوب الوادي.

تمريض دمياط.

تمريض بنها.

تمريض دمنهور.

تمريض كفر الشيخ.

تمريض بور سعيد.

تمريض سوهاج.

تمريض الإسكندرية.

تمريض الزقازيق.

تمريض القاهرة.

تمريض المنيا.

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية.

تمريض الفيوم.

تمريض المنصورة.

تمريض طنطا.

تمريض أسيوط.

تمريض المنوفية بشبين الكوم.

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل.

تكنولوجى تمريض بني سويف.

فني تمريض السويس.

فني تمريض جنوب الوادي.

فني تمريض كفر الشيخ.

فني تمريض الزقازيق بفاقوس.

المعهد الفني للتمريض بالجونة.

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين.

فني تمريض حلوان.

فني تمريض أورام القاهرة.

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم.

فني تمريض المنيا.

فني تمريض الإسكندرية.

فني تمريض المنصورة.

فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس.

فني تمريض القاهرة.

فني تمريض عين شمس.

فني تمريض الزقازيق.

فني تمريض سوهاج.

فني تمريض بني سويف.

فني تمريض أسيوط.

فني تمريض بنها.

فني تمريض الفيوم.

فني تمريض أسوان.

أوضحت وزارة التعليم العالي عن بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024، بحد أدنى 265 درجة لطلاب الشعبة العلمية، وبحد أدنى 230 درجة لطلاب الشعبة الأدبية، وسيتم غلق تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.