الذهب يواصل رحلة الانخفاض.. تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الرياض - أميرة القحطاني - يواصل الذهب رحلة الانخفاض الملحوظ فيما يخص أسعار الأعيرة الشائعة في سوق مصر، مع بداية يوم الجمعة 23 أغسطس 2024، شهدت أسعار الذهب تغيرات ملحوظة حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3455 جنيه مصري، يأتي هذا التراجع بالأسعار مع ارتفاع الدولار الذي يعد تحدياً للاقتصاد المصري ووسط توقعات عن خفص أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل في المستقبل القريب.

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إذا كنت تبحث عن البيانات اليومية لأسعار الذهب على مستوى مصر، فأنت في المكان الصحيح، نقدم لك أسعار تفصيلية متجددة عن آخر أسعار الذهب لمعظم الأعيرة الشائعة بدءا من جرام الذهب عيار 21 و 24 و18، بالاضافة إلى جنيه الذهب، لأمكانية متابعة تحديثات لحظية ودقيقة لآخر تطورات أرقام الذهب عبر موقع “الخليج 365” مما يساعد المستهلكين من فهم تحركات الاسعار المباشرة وإتخاذ قراراتهم الشرائية في الوقت المناسب.

إن شراء الذهب خلال الانخفاض هو أمر جيد، حيث يعول على الذهب كثيرا كأصل آمن خلال فترات الاقتصاد الغير مستقر، وفي هذا الجانب، يريد الكثير إتخاذ الذهب كمقتنى لهم، خاصة للمقبلين على الزواج، لذلك لايوجد أنسب أوقت من الان لشراء الذهب حيث يسجل انخفاضه، تكثر عمليات البيع والشراء، في المقال سنسلط الضوء حول أحدث أسعار الذهب حيث يتم تقديمها بأكثر من وحدة قياس مثل الجرام والأوقية والجنيه الذهب.

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الاتجاه العام لسعر الذهب مرتفع منذ الأيام القليلة الماضية، تأتي تلك الزيادة الطفيفة في سعر الذهب بالتزامن مع هبوط الدولار عالمياً وقد وصل سعر الذهب لعيار 21 قيراط إلى 3,455 جنيه لعملية الشراء أي ما يعادل 70.83 دولار تقريبا، وتشتهر مصر بتجارة الذهب الان، حيث يفضل الكثيرين الاستثمار في المعدن الثمين كونه ثابت القيمة وملاذ آمن في فترات الركود الاقتصادي.

خصوصا ذهب عيار 21 قيراط، بالتالي يرغب معظم الاشخاص بمعرفة آخر سعر له،سواء للشراء او البيع، لذلك يوفر موقعها خدمة تحديث أسعار الذهب بجمهورية مصر العربية، للاستفادة بالعثور على أحدث تسعيرات الذهب الرسمية، فإذا كنتم مهتمين بذلك انتقلوا للفقرات التالية.

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يسجل الذهب إنخفاضا مستمراً خلال هذه الفترة بمصر، يأتي ذلك تزامناً مع إرتفاع سعر الدولار، فيكون لهذا تأثير سلبي على سعر المعدن الثمين، يعتبر الذهب ذو قيمة ثابتة ومستقرة لذلك يشكل فرص للاحتفاظ بالذهب في الأوقات الصعبة من قبل المستثمرين، يتم تحديد سعر الذهب في مصر من خلال مجموعة من العوامل التي تؤثر عليه كإتجهات السوق العالمية والعرض والطلب المحلي، حيث يتم تداول كميات كبيرة من الذهب يومياًـ وتقدم الفقرات الآتية متابعة تحركات سعر الذهب في مصر وتغيراته.

خدمة تحديث أسعار الذهب

من خلال موقع الخليج 365 يتم العمل على توفير خدمة تداول سعر الذهب لحظة بلحظة حيث تقودك هذه الصفحة لقيمة الذهب في بداية تعاملات السوق خلال اليوم الأحد وذلك للاستفادة بالحصول على معلومات دقيقة ومحدثة المتعلقة بأسعار الذهب في آخر تحديث، فمصر من الدول التي تشتهر بتجارة الذهب، لذلك يهتم الافراد بالبحث عن أسعار الذهب لمختلف العيارات(21-18-24-22) ويتم تقديم هذه الأسعار بأكثر من وحدة قياس مثل الجرام والأوقية والجنيه الذهب مما يساعد المستثمرين والمهتمين في تحديد قيمة وكمية الذهب التي يرغبون في شراءها أو بيعها.

أسعار الذهب اليوم في مصر 2024 مباشر

سجل جرام الذهب عيار 21 سعراً عند حدود 3,455 مقارنة بسعره أمس 3447 جنيه مصري، وهو أحد الأعيرة الأكثر مبيعا ً في السوق المصري.

أما بالنسبة لبقية الأعيرة، فقد كانت الأسعار كالتالي

عيار 24: يسجل حوالي 3,949 جنيها للجرام

عيار 18: يسجل حوالي 2,961 جنيها للجرام

الجنيه الذهب يسجل حوالي 27600 جنيهها للجرام

سعر أوقية الذهب

بيع 122,445 جنيه

شراء 122,801 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم 17 أكتوبر٢٠٢٣

تداول سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2024 عند سعر 27,560 للبيع.

بينما سجل الجنيه الذهب 27,640 للشراء من المستهلك.

يواصل سعر الذهب انخفاضا طفيفاً في مختلف العيارات للجرام بنحو 5 جنيهات، ويمكن من الآتي متابعة أسعار الذهب مباشر للاستفادة من التحديث وتكونوا على إطلاع دائم بأسعار الذهب اليوم في مصر من الرابط التالي أسعار الذهب اليوم في مصر وبمجرد زيارة الرابط المذكور والنقر ستتمكن من الاستفادة بالاطلاع على بيانات الأسعار المتعلقة بالذهب الان بتحديث يومي دون توقف.